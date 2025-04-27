موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025
تزايدت عمليات البحث بشكل كبير للاستفسار عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2024، حيث يهتم قطاع عريض من الأسر الأكثر احتياجا بموعد الصرف لاعانتهم على غلاء المعيشة وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
يستفيد من برنامج تكافل وكرامة ما يقرب من 5.2 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، بحسب آخر بيان صادر عن وزارة التضامن، ويشمل ذلك مختلف الفئات مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والأرامل، والأيتام، والمطلقات، وغير القادرين على العمل.
معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025
ويعتبر تكافل وكرامة من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن برنامج تكافل وكرامة.
موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025
حددت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 سيبدأ يوم الخميس الموافق 15 مايو 2025، من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة للصرف، بما يضمن سرعة وسهولة وصول الدعم إلى مستحقيه.
أماكن صرف معاش تكافل وكرامة
أتاحت الوزارة عدة منافذ لصرف المعاش، تيسيرًا على المواطنين، وهي:
- فروع بنك ناصر الاجتماعي في جميع المحافظاماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لهيئة البريد المصري
- مكاتب البريد المنتشرة في المدن والقرى
- البطاقات الذكية المخصصة لصرف المعاشات
- خدمات الدفع الإلكتروني عبر المحافظ البنكية.
شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025
وضعت وزارة التضامن عددًا من شروط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتشمل:
1- ألا يكون المتقدم حاصلًا على دخل ثابت أو معاش تأميني يزيد على الحد الأدنى
2- أن يكون من ذوي الإعاقة أو مصابًا بمرض مزمن
3- ألا يعمل بأجر تأميني يتجاوز 400 جنيه شهريًا
4- أن يكون يتيمًا أو فاقدًا للرعاية الأسرية
5- ألا يكون مسجلًا في أي نظام تأميني حكومي أو خاص
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي
لتسهيل حصول المواطنين على معلومات بشأن حالة الصرف وقيمة الدعم، يمكن الاستعلام إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التضامن باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هـــنــا
- اختيار أيقونة برنامج تكافل وكرامة
- إدخال الاسم الرباعي للمستفيد
- تحديد الشهر المطلوب للاستعلام
- إدخال رقم الهاتف المسجل لدى الوزارة
- الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل المعاش والموقف الحالي للصرف.
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