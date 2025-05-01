موعد صرف مرتبات مايو 2025: زيادات جديدة ومواعيد مرنة للموظفين

أعلنت وزارة المالية المصرية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيبدأ رسميًا يوم الخميس 22 مايو 2025، ويستمر حتى الإثنين 26 مايو 2025، وذلك عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويأتي هذا الموعد ضمن خطة وزارة المالية لتوزيع مواعيد الصرف على عدة أيام، لتقليل الضغط على أنظمة الصرف ومنع التزاحم، خاصة مع تزامن ذلك مع نهاية العام الدراسي والاستعدادات لشهر ذي الحجة.

ويعرض لكم الموجز موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025.

زيادات جديدة في المرتبات

أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيتم وفق القيم الحالية المعتمدة، دون تطبيق الزيادات الجديدة في الرواتب، حيث من المقرر أن تبدأ تلك الزيادات مع مرتبات شهر يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وتشمل الزيادات المقررة: العلاوة الدورية السنوية، وعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، على أن يتم صرفها رسميًا اعتبارًا من يوليو لضمان إدراجها ضمن الموازنة العامة الجديدة.

تطبيق جدول الحد الأدنى للأجور الجديد

ضمن الإجراءات المالية المعلنة للعام 2025، بدأت وزارة المالية في تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من صرف مرتبات مايو، وفقًا للقرار الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، ويشمل الجدول الجديد زيادات تدريجية في الحد الأدنى حسب الدرجة الوظيفية، وذلك على النحو التالي:

الدرجة الممتازة: 12,000 جنيه شهريًا

الدرجة العالية: 10,500 جنيه

مدير عام: 9,000 جنيه

الدرجة الأولى: 7,500 جنيه

الدرجة الثانية: 6,000 جنيه

الدرجة الثالثة: 5,400 جنيه

الدرجة الرابعة: 5,100 جنيه

الدرجة الخامسة: 4,800 جنيه

الدرجة السادسة: 4,500 جنيه

ويهدف هذا التحديث إلى تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ومواكبة معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، كما أكدت الوزارة التزامها بمراجعة الحد الأدنى بشكل دوري وفقًا للمستجدات الاقتصادية.

أماكن الصرف المتاحة

لضمان سهولة وصول الموظفين إلى مستحقاتهم، أوضحت وزارة المالية أن الصرف سيتم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري.

فروع البنوك التي تعمل ضمن منظومة صرف المرتبات.

وأكدت الوزارة أن المرتبات تظل متاحة في الحسابات بعد إيداعها طوال فترة الصرف، ولا داعي للتزاحم.

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