صرف معاشات شهر يونيو 2025 بعد تبكير مرتبات مايو للموظفين

تزايدت عمليات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تبكير صرف المرتبات للموظفين والعاملين بالدولة، ويستعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن معاشات شهر يوليو وموعد تطبيق الزيادة الجديدة.

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 سيبدأ من يوم 1 يونيو، على أن يستمر حتى نهاية الشهر، وذلك في إطار التسهيلات التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، التي شملت زيادات جديدة لصالح أصحاب المعاشات.

معاشات شهر يونيو

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

وتواصل الهيئة تقديم تسهيلات موسعة لتيسير عملية الصرف عبر ماكينات الصرف الآلي، مكاتب البريد، والبنوك، بما يساهم في تخفيف الازدحام وتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم،

زيادة المعاشات الجديدة بنسبة 15% في يوليو 2025

وفي هذا السياق أكد وزير المالية، أحمد كجوك إن صندوق التأمينات والمعاشات سيبدأ في تنفيذ الزيادة الجديدة التي ستصل إلى 15% في شهر يوليو 2025.

وأشار إلى أن التفاصيل الكاملة حول الزيادة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، لافتاً إلى أن الصرف سيكون عبر آليات متعددة.

تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025

كما أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الصرف اعتبارًا من يوم 22 مايو بدلاً من يوم 24 كما هو معتاد.

كيفية الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن الزيادة الخاصة بمعاشاتهم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام الرقم القومي، وذلك لتوفير وقت وجهد المواطنين.

أماكن صرف معاشات يونيو 2025

تتمثل أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2025 في العديد من المنافذ المتاحة لتسهيل العملية، وتشمل:

منافذ شركة فوري.

المحافظ الإلكترونية.

ماكينات الصرف الآلي ATM.

فروع البنوك المختلفة.

منافذ البريد المصري.

تغذية ماكينات الصراف الآلي

وفي هذا السياق أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع بتغذية ماكينات الصراف الآلي بأقصى سعة من النقدية بشكل مستمر، وذلك لضمان سهولة حصول المواطنين على خدماتهم وصرف مستحقاتهم المالية دون أي معوقات.

وأضاف السيد أنه سيتم توفير خدمة الصرف أيضًا عبر منافذ شركة فوري و"فوري بلس"، لتوسيع خيارات صرف المعاشات وتيسيرها على المواطنين.

كما أشار إلى أن هناك تعليمات بمتابعة سير العمل بشكل منتظم، وضمان صرف المعاشات للعملاء بجودة عالية، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم، وفي حالة وجود شكاوى من المواطنين، ستتم متابعتها والعمل على حلها فورًا.

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