موعد صرف معاشات مايو 2025 والزيادة الجديدة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات

في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، بالإضافة إلى تفاصيل الزيادة المقررة في المعاشات خلال الأشهر القادمة.

ويقدم لكم الموجز موعد صرف معاشات مايو والزيادة الجديدة.

موعد صرف معاشات مايو 2025

وفقًا للإعلان الرسمي، سيتم صرف معاشات شهر مايو 2025 ابتداءً من يوم الخميس 1 مايو 2025. هذه المبالغ ستكون متاحة لأصحاب المعاشات في مختلف أماكن الصرف مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، وكذلك مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال فروع البنوك المختلفة أو منافذ شركة فوري المنتشرة في الأسواق.

وقد أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم توفير هذه الوسائل لتسهيل عملية الصرف على المواطنين وتجنب الازدحام في الأماكن المخصصة لذلك، كما تم التأكيد على أن عملية صرف المعاشات ستكون منظمة بشكل يضمن سهولة الوصول إليها دون تعطل أو تأخير، خاصة في ظل الظروف الحالية.

الزيادة الجديدة في المعاشات

في خطوة أخرى تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وزيادة قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%، ومن المقرر تطبيق هذه الزيادة في يوليو 2025، مما سيؤثر بشكل إيجابي على حياة الملايين من المواطنين المتقاعدين.

وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من حزمة الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العديد من الأسر في مصر ،وتستهدف هذه الزيادة تحقيق التوازن بين تحسين المستوى المالي لأصحاب المعاشات وبين تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار الذي يؤثر على الجميع، مما يساهم في تحسين حياة هذه الفئة من المجتمع.

كيفية الاستفادة من الزيادة

من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين 150 جنيهًا و500 جنيه، حسب قيمة المعاش الذي يتلقاه المستفيد. قد يشمل ذلك زيادة في المعاشات الشهرية لجميع الفئات من كبار السن والمستحقين.

ويمكن للمواطنين متابعة المعاشات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو عبر الخط الساخن للاستفسار عن أي تفاصيل تتعلق بالزيادة الجديدة أو مواعيد الصرف.

ويعد صرف المعاشات في موعدها والزيادة المقررة خطوة هامة لتحسين الوضع المالي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وهذه المبادرة تسلط الضوء على حرص الحكومة على دعم المواطنين، خصوصًا الفئات الضعيفة، وتقديم العون اللازم لهم لمواجهة تكاليف الحياة المتزايدة.

اقرأ أيضا : موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.. تفاصيل أطول عطلة رسمية

مواعيد غلق المحلات التجارية بعد تطبيق التوقيت الصيفي





