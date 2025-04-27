موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. إليك الجدول وأماكن الصرف

موعد صرف معاشات شهر مايو تبدأ جميع البنوك الحكومية والبريد المصري خلال الـ72 ساعة المقبلة صرف معاشات شهر مايو 2025، لـ 11.5 مليون مواطن مستفيد ومُستحق، وذلك عبر المنافذ التي أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن إتاحتها للصرف ، ويعرض الموجز موعد صرف معاشات شهر مايو.

موعد صرف معاشات شهر مايو

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإنّ موعد صرف معاشات شهر مايو سيكون يوم الخميس الموافق 1 من مايو 2025، وذلك من خلال منافذ الصرف الآتية على مدار الساعة

منافذ الصرف المتاحة لأصحاب المعاشات

- منافذ شركات فوري.

- جميع البنوك العاملة في مصر.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

موعد صرف معاشات شهر مايو

موعد الزيادة لأصحاب المعاشات والمستفيدين

وعن تفاصيل الزيادة الجديدة التي ينتظرها أصحاب المعاشات ستكون في بداية العام المالي الجديد والتي تكون في شهر يوليو المُقبل 2025 بواقع زيادة قدرها 15% كحد أقصى.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت في شهر يناير من العام الجاري خلال بيان لها، عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات ليكون الأدنى 1495 جنيهًا، والأقصى يصل لـ11600 جنيه، فضلًا عن زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

منافذ صرف معاشات مايو 2025

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن توفير مجموعة متنوعة من الخيارات أمام أصحاب المعاشات لصرف مستحقاتهم عن شهر مايو 2025، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على أماكن الصرف، وتشمل وسائل الحصول على المعاش ما يلي:

التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المدن والقرى.

صرف المعاش من خلال فروع البنوك سواء الحكومية أو الخاصة : استخدام خدمات الدفع الإلكتروني عبر نقاط شركة فوري ومثيلاتها.

السحب المباشر عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك.

وأيضاً الاستفادة من المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة لاستلام المعاشات بسهولة.

طريقة الاستعلام عن المعاش 2025 بالرقم القومي

ويمكن الاستعلام عن المعاش باستخدام الرقم القومي من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واتباع الخطوات اللازمة، كما يلي: - الدخول إلى الموقع الرسمي.

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- إدخال الرقم القومي.

- ثم عرض تفاصيل المعاش وقيمته بعد الزيادة .

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