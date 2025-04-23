موعد صرف معاشات شهر مايو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، تزامنا مع بد صرف مرتبات شهر أبريل اليوم للموظفين بالهيئات الحكومية والوزارات د.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

من المتوقع أن يبدأ صرف معاشات شهر مايو 2025 في 1 مايو 2025، وذلك وفقًا للمواعيد المعتادة التي تبدأ في اليوم الأول من الشهر، وتاريخ بدء الصرف قد يختلف قليلاً حسب الجهة المقررة ومواعيد العمل الرسمية في مكاتب البريد، ولكن غالبًا ما تبدأ المعاشات في الوصول في بداية كل شهر، ويعرض الموجز طرق صرف معاشات شهر مايو وموعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة.

معاشات شهر مايو

موعد تطبيق زيادة المعاشات 2025

في تصريح رسمي، كشف وزير المالية عن استعداد صندوق التأمينات الاجتماعية لتطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% على المعاشات، من المقرر تنفيذها بدءًا من يوليو 2025، في إطار دعم الدولة المستمر للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن المنتظر نشر التفاصيل الكاملة لهذه الزيادة خلال الأسابيع المقبلة.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

لتسهيل عملية صرف معاشات شهر مايو وضمان راحة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتكدس مثل كبار السن، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي العديد من القنوات لصرف المعاشات:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في كافة المحافظات

مكاتب البريد المصري

فروع البنوك المصرية

المحافظ الإلكترونية من خلال شركات الاتصالات

منافذ شركة فوري ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

شرائح التأمينات الاجتماعية لشهر مايو 2025

تختلف قيمة معاشات أصحاب المعاشات حسب الشرائح المختلفة، وتأتي التفاصيل على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهاً.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهاً.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهاً.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيهاً.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهاً.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهاً.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهاً.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهاً.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهاً.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهاً.

اقرأ أيضًا:

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025.. متى تطبق الزيادة الجديدة ؟

جدول صرف معاشات شهر مايو 2025 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة