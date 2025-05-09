المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات مايو 2024.. بدءًا من الخميس 23 مايو

أعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء صرف مرتبات شهر مايو 2024 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على مدار خمسة أيام تبدأ من الخميس 23 مايو وحتى الأربعاء 29 مايو، في إطار تنظيم عملية الصرف وتفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع حلول نهاية العام المالي وارتفاع معدلات الإنفاق.

وأكدت الوزارة أن خطة صرف المرتبات تستهدف التيسير على أكثر من 7 ملايين موظف بالدولة، موزعين على وزارات وهيئات ومصالح حكومية، من خلال جدول محدد لكل جهة إدارية، وستبدأ عملية الصرف تبعًا لجدولة تشمل وزارات محددة في اليوم الأول، ثم تمتد إلى بقية الجهات في الأيام التالية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

توزيع أيام الصرف

بحسب بيان وزارة المالية، سيتم تقسيم الجهات الحكومية إلى ثلاث مجموعات:

الخميس 23 مايو: تشمل وزارات مثل الصحة، التضامن، التموين، والنقل، والتعليم العالي، إضافة إلى بعض الجهات التابعة لها.

الأحد 26 مايو: تشمل وزارات مثل التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، والداخلية.

الإثنين 27 حتى الأربعاء 29 مايو: يتم صرف مرتبات بقية الجهات التي لم تُصرف في الأيام السابقة، وكذلك الهيئات المستقلة والاقتصادية.

كما أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات والمستحقات الأخرى مثل الحوافز والمكافآت سيكون خلال أيام 8، 9، و12 مايو، وفقًا للجدولة المعلنة مسبقًا.

في ظل الزيادة الأخيرة بالمرتبات

تأتي مواعيد صرف شهر مايو متوافقة مع تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء في مارس الماضي، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة إلى 6000 جنيه شهريًا، وتشمل الزيادة أيضًا تحسينات في بدل المهن الطبية، والعلاوات الخاصة للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

دعوة لتجنب الزحام

وناشدت وزارة المالية العاملين في الدولة بعدم التكدس على ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستكون متاحة على البطاقات البنكية فور بدء مواعيد الصرف، ويمكن صرفها في أي وقت لاحق دون قيود زمنية.

وتؤكد وزارة المالية استمرارها في الالتزام بجدولة صرف المرتبات شهريًا، وتوفير السيولة الكافية لضمان انتظام الصرف، مع التنسيق المستمر مع الجهات المصرفية لتيسير عمليات السحب الإلكتروني بكل سهولة وأمان.

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المالية تُحدد مواعيد صرف مرتبات مايو 2024 وتؤكد:انتظام الصرف وضم الزيادات الجديدة





