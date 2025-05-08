موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، كلمات بحثية تصدرت التريند، نتيجة لارتفاع معدلات البحث حول صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين والعاملين بالدولة والهيئات الحكومية بعد بيان وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف مرتبات شهر مايو.

كما تساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن أماكن صرف مرتبات شهر مايو.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

من المقرر أن تصرف مرتبات شهر مايو 2025 ابتداءً من يوم 22 مايو الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، بحسب بيان وزارة المالية ووفق جدول زمني منظم يراعي كثافة العمل في مختلف الجهات الحكومية، بحيث تكون المرتبات متاحة من خلال ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، كما تم تحديد صرف المتأخرات أيام 8، 11، 12 من الشهر نفسه مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

ويبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة يوم 22 مايو، ويمكن الحصول عليها من خلال الأماكن الآتية:

- تصرف مرتبات شهر مايو 2025 من خلال فروع البنوك.

- كما يمكن صرف مرتبات شهر مايو 2025 من خلال فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

-وتصرف مرتبات شهر مايو 2025 أيضًا عبر ماكينات الصرف الآلي «ATM».

موعد زيادة المرتبات

ومن المقرر أن يتم تطبيق زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، وفقًا لما ذكره أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

موعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه

قال «كجوك»، وفقا لبيان صحفي، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا، كما تتم زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025.

زيادة العلاوة الدورية للموظفين

ستتم زيادة العلاوة الدورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».

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