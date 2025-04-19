موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 .. أماكن الصرف ومرتبات الدرجات الوظيفية

موعد صرف مرتبات شهر أبريل.. يترقب الموظفين بفارغ الصبر موعد صرف مرتبات شهر أبريل أوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات لهذا الشهر سيبدأ يوم الثلاثاء 23 أبريل 2025، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته، وفقًا للمنظومة المالية الإلكترونية، حيث سيتم إتاحة المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي اعتبارًا من المواعيد المحددة لكل جهة إدارية، ويعرض الموجز موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.

مواعيد الصرف والدرجات الوظيفية

كما أكدت وزارة المالية أنها تراعي في جدولة مواعيد الصرف الإجازات الرسمية والعطلات لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم دون عناء أو تزاحم.

وناشدت الوزارة العاملين بالجهات الحكومية بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للصرف في أي وقت بداية من يوم الإتاحة.

الدرجة الممتازة: مبلغ 12,200 جنيه شهريًا.

الدرجة العالية: مبلغ 10,200 جنيه شهريًا.

درجة المدير العام: مبلغ 9,200 جنيه شهريًا.

الدرجة الأولى والثانية والثالثة: تتراوح بين 7,500 و8,200 جنيه.

الدرجات الأدنى: تبدأ من 6,500 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025

ارتفعت مؤشرات البحث الأخيرة بالسؤال عن موعد صرف راتب شهر مايو القادم ، وتُحدد وزارة المالية المواعيد الرسمية لصرف الرواتب لجميع الدرجات الوظيفية في مصر ، ومن المتعارف عليه ان الرواتب تُصرف بداية من يوم 24 من الشهر والمتأخرات يوم 7 و 8 و 9 ، وذلك مع وضع في الاعتبار أي قرار خاص بالتبكير او تقديم الصرف ، وعلي نفس السياق فان وزير المالية احمد كوجاك اعلن عن زيادة الحد الأدنى للمرتبات لتبدأ من 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه ومن المُقرر ان تطبق الزيادة بدءاً من شهر يوليو.

موعد زيادة المرتبات للعاملين بالحكومة

أعلن وزير المالية عن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بدءًا من يوليو 2025، ضمن خطة العام المالي الجديد 2025-2026. وستكون الزيادة بنسبة 10% للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، وتصل إلى 15% لغير المشمولين بهذا القانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا كحد أدنى. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لدعم العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعزز من استقرارهم ويحسن من مستوى معيشتهم. كما تهدف هذه الزيادة إلى تحفيز الأداء داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الإنتاجية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مجهودًا جماعيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

جدول مرتبات شهر مايو 2025

الدرجة الممتازة يتقاضى موظفيها راتب 12.200 جنيه

الدرجة العالية و ما يعادلها يتقاضى موظفيها راتب 10.200 جنيه

درجة مدير عام و ما يُعادلها يتقاضى موظفيها راتب 8700 جنيه

الدرجة الأولى و ما يُعادلها يتقاضى موظفيها راتب 8200 جنيه

الدرجة الثانية يتقاضى موظفيها راتب 7200 جنيه

الدرجة الثالثة يتقاضى موظفيها راتب 6.700 جنيه

الدرجة الرابعة يتقاضى موظفيها راتب 6.200 جنيه

الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة يتقاضى موظفيها راتب 6500 جنيه.

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة يتقاضى موظفيها راتب 6000 جنيه.

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