موعد صرف مرتبات شهر أبريل.. زيادة أجور العاملين بالدولة

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهات الحكومية، وذلك في إطار تسهيل عمليات استلام الرواتب عبر نظام الدفع الإلكتروني وتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، ويعرض الموجز موعد صرف مرتبات شهر أبريل.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل يوم



يبدأ صرف مرتبات شهر أبريل يوم الإثنين 21 أبريل 2025، ويستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الجمعة 25 أبريل، وفقًا للجدول الزمني المُعلن.

خُصصت وزارة المالية ، أيام 4، 7، 8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يستلموا مستحقاتهم في المواعيد المحددة.

مواعيد مرتبات شهر ابريل

وجاء الإعلان متزامنًا مع إطلاق حزمة زيادة جديدة للأجور والحد الأدنى للمرتبات، والتي ستُطبق اعتبارًا من يوليو 2025 ، وأكدت الحكومة على توفير مرونة في الصرف عبر توزيع العمليات على مدار الأيام الخمسة، مع تشجيع الموظفين على استخدام القنوات الإلكترونية لتجنب الازدحام. كما شددت على التزامها بتحسين مستوى الدخل ودعم القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل المعلمين والأطباء، تماشيًا مع الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد مرتبات شهر أبريل

زيادة أجور العاملين بالدولة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، فى إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من "السادسة" حتى "الممتازة".

مشروع موازنة العام المالى الجديد

أضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

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