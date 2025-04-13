جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2025 وموعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

جدول صرف مرتبات شهر ابريل، كلمات تصدرت التريند خلال الساعات الماضية، نتيجة لزيادة البحث من قبل الموظفين والعاملين بالهيئات والقطاعات الحكومية، وذلك بعد إعلان وزارة المالية بشكل رسمي عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.

وقررت الحكومة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل، تيسيرًا على العاملين بالدولة، خاصة مع انتهاء موسم الأعياد وشهر رمضان، وإنفاق الكثير من المال لتلبية احتياجات أسرهم خلال هذه الفترة، ويكشف الموجز خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة الخاصة بجدول صرف مرتبات شهر أبريل وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور.

مرتبات شهر ابريل

رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بدءًا من 1 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة أجور أقل درجة وظيفية بما يعادل 1100 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر ابريل 2025

أعلنت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر أبريل 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 21 أبريل 2025، بدلًا من الموعد المعتاد وهو 24 من الشهر نفسه، وذلك للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

موعد صرف متأخرات مرتبات شهر ابريل

كما حددت الوزارة أيام صرف المتأخرات الخاصة بالمرتبات كالتالي:

الجمعة 4 إبريل 2025

الإثنين 7 إبريل 2025

الثلاثاء 8 إبريل 2025

جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2025

تضمن القرار المالي الجديد تحديثًا في الحد الأدنى للأجور، حيث رُفعت القيم المالية للمرتبات الشهرية لجميع الدرجات الوظيفية، وجاءت على النحو التالي:

الدرجة السادسة: 6000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7500 جنيه

الدرجة الثانية: 8000 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه

درجة المدير العام أو ما يعادلها: 9200 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10200 جنيه

الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12200 جنيه

أماكن صرف المرتبات لشهر إبريل 2025

لضمان سهولة وسرعة وصول المرتبات للعاملين، أتاحت وزارة المالية عدة قنوات للصرف، تشمل:

فروع البنوك الحكومية والخاصة.

مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة 2025

كشف نائب وزير المالية، أحمد كجوك، عن تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور، والمقرر بدء تنفيذها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، وتشمل الزيادة:

زيادة العلاوة الدورية:

10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من "السادسة" حتى "الممتازة".

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