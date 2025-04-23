أعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر أبريل 2025 اليوم الأربعاء الموافق 23-4-2025، للعاملين داخل جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وشهدت المنصات الإلكترونية المختلفة عمليات بحث مستمرة للاستفسار عن موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمرتبات وكيفية صرفها، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2025، بعد بدء عملية صرفها منذ ساعات الصباح.

صرف مرتبات ابريل

وتم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر أبريل المقبل، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

من جانبه أكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أبريل بدءًا من اليوم 23 أبريل، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 22 مايو، والمتأخرات أيام 12 ،11 ، 8 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

كيفية صرف مرتبات شهر أبريل 2025

كما أشار إلى أن وزارة المالية تأخذ فى اعتبارها أيام الإجازات والعطلات الرسمية للتيسير على المواطنين، وعن مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، أهاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

جدول صرف مرتبات شهر ابريل 2025

الدرجة الممتازة يتقاضى موظفيها راتب 12.200 جنيه

الدرجة العالية و ما يعادلها يتقاضى موظفيها راتب 10.200 جنيه

درجة مدير عام و ما يُعادلها يتقاضى موظفيها راتب 8700 جنيه

الدرجة الأولى و ما يُعادلها يتقاضى موظفيها راتب 8200 جنيه

الدرجة الثانية يتقاضى موظفيها راتب 7200 جنيه

الدرجة الثالثة يتقاضى موظفيها راتب 6.700 جنيه

الدرجة الرابعة يتقاضى موظفيها راتب 6.200 جنيه

الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة يتقاضى موظفيها راتب 6500 جنيه.

الدرجة السادسة الخدمات المعاونة يتقاضى موظفيها راتب 6000 جنيه.

موعد زيادة المرتبات للعاملين بالحكومة

أعلن وزير المالية عن زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بدءًا من يوليو 2025، ضمن خطة العام المالي الجديد 2025-2026. وستكون الزيادة بنسبة 10% للمشمولين بقانون الخدمة المدنية، وتصل إلى 15% لغير المشمولين بهذا القانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا كحد أدنى. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة لدعم العاملين ومواجهة التحديات الاقتصادية، مما يعزز من استقرارهم ويحسن من مستوى معيشتهم. كما تهدف هذه الزيادة إلى تحفيز الأداء داخل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الإنتاجية في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مجهودًا جماعيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا: