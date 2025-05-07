موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 بزيادة 25%

ينتظر ملايين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو 2025، وذلك بعد إقرار نسبة زيادة المعاش التي أقرتها الحكومة وتم بدء تطبيقها من بداية أبريل الشهر الماضي.

في إطار تخفيف العبء الاقتصادي، أقرت الحكومة زيادة معاش تكافل وكرامة، بنسبة 25% على قيمة المعاش، للشهر الثاني، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر فقرًا، ويعرض الموجز التفاصيل الكاملة بشأن الاستعلام عن الأسماء الجدد لصرف معاش تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مايو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025 سيبدأ اعتبارًا من يوم 15 مايو 2025، وذلك من خلال جميع المنافذ الرسمية المعتمدة، بما في ذلك فروع بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن المعاش

الدخول على بوابة الاستعلام - والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، من هنا .

اختيار خدمة «الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة».

إدخال الاسم الرباعي للمستفيد.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف المرتبط بالحساب.

الضغط على زر "استعلام" لعرض تفاصيل المعاش.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2025

أشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن صرف الدعم النقدي سيتم من خلال المنافذ التالية بدءًا من 15 مايو:

كافة فروع بنك ناصر الاجتماعي في أنحاء الجمهورية.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد المصري.

المنافذ الإلكترونية والمحافظ الرقمية المعتمدة من الوزارة

نصائح للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

يفضل الصرف في الأيام الأولى لتجنب الزحام.

ضرورة الحفاظ على بطاقة الصرف وكلمة السر انلسرية.

مراجعة البيانات بانتظام لضمان استمرار الاستحقاق.

المستندات المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة

تقديم المستندات اللازمة أثناء التقديم في برنامج تكافل وكرامة مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر أو السجن وإيصالات استهلاك كهرباء وشهادة القومسيون الطبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 وغيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون المتقدمين للاستفادة من معاش «كرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا أو من أصحاب عجز أو أي مرض يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة عن طريق الفحص الطبي، أو اليتامى الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

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