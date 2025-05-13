موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 والزيادة الجديدة بنسبة 15%

يبحث الملايين من أصحاب المعاشات في مصر عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر مايو وبدء العام المالي الجديد الذي من المقرر أن يشهد تطبيق زيادة المعاشات السنوية.

ويعرض الموجز خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة عن مواعيد وأماكن صرف معاش شهر يونيو، وكيفية الاستعلام الإلكتروني.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

أكدت وزارة المالية أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%، وذلك رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من أصحاب المعاشات، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر يونيو في يوم السبت الموافق 1 يونيو 2025، وهو الموعد الثابت لصرف المعاشات بداية كل شهر ويستفيد من صرف معاشات يونيو أكثر من 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2025

حرصًا من الحكومة على تسهيل إجراءات الصرف وتخفيف الزحام، وفّرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من وسائل صرف المعاش، وهي:

مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

فروع البنوك الحكومية والخاصة المشاركة في منظومة الصرف.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك المختلفة.

منافذ شركات الدفع الإلكتروني مثل "فوري".

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات عبر موقعها الرسمي. إليك الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي من هنا.

اختيار أيقونة "صاحب معاش".

الضغط على "الخدمات التأمينية".

اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال الرقم القومي، ثم الضغط على "استعلام".

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