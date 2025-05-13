تحرك عاجل لـ وزيرة التنمية المحلية بشأن العقار المخالف في عين شمس

تلقت وزارة التنمية المحلية شكوي من سكان شارع فتحي إسماعيل بمنطقة الألف مسكن بحي عين شمس بمحافظة القاهرة بقيام صاحب عقار مخالف بإعادة ترميم وبناء ما تم إزالته من أدوار مخالفة وفض تشميع المحال غير المرخصة بذات العقار مما يتسبب في خطورة كبيرة على سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بالتوجه إلى مقر العقار لفحص الشكوي حيث تبين وجود أعمال ترميم وإعادة بناء لما تم إزالته من أدوار مخالفة منذ عدة أسابيع بالإضافة إلى عدم الإزالة الكاملة للمبنى وفقاً للقرارات السابقة فى الواقعة، كما قام صاحب العقار بفض جميع الأختام الموجودة على المحال التجارية الموجودة فى الدور الأرضي للعقار، والتى سبق وتم غلقها وإعادة فتحها واتاحتها للإيجار.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: إزالته أدوار العقار المخالف الـ٧ في عين شمس

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش قام بالتواصل مع قيادات محافظة القاهرة ومديرية أمن القاهرة واستدعاء المسئولين بالحى من الإدارات المعنية ومقاوم الهدم التابع للحى وشرطة المرافق، حيث تم إحضار حفارين واعتلاءهم العقار المخالف وتم البدء في إزالته أدوار العقار الـ٧ فرضاً لهيبة الدولة وردعاً للمخالفين.

وزيرة التنمية المحلية توجه بقطع جميع المرافق عن العقار المخالف

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بقطع جميع المرافق عن العقار المخالف ورفع العدادات وعدم التعامل معه نهائياً لكونه بدون ترخيص.

وزيرة التنمية المحلية تحيل جميع مسئولي حي عين شمس للنيابة الإدارية

كما قررت وزيرة التنمية المحلية بإحالة جميع مسئولي الحي المتقاعسين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة للعقار وإعادة فتح المحلات التجارية بعد تشميعها إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها، كما تقرر تحرير محاضر بجميع المخالفات ضد صاحب العقار وإحالتها للجهات القضائية للتحقيق.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مبانى مخالفة ومتغيرات غير قانونية على أرض المحافظات ولا تهاون في التصدي للبناء بدون ترخيص ،ووجهت د. منال عوض، قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالمتابعة اليومية لتلك الواقعة والانتهاء من تنفيذ إزالة العقار حتى سطح الأرض ليكون رسالة لجميع المخالفين لعدم إرتكاب أي مخالفات فى هذا الشأن.

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