4 ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ومحافظ المنيا.. تعرف عليهم

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً، اليوم الأربعاء، مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والملفات الخدمية التي تهم المواطنين، وينشر “الموجز” تفاصيل الاجتماع في التقرير التالي.

عقدت وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا مع محافظ المنيا لبحث عدد من الملفات الهامة، حيث تم التطرق خلال الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذ لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يجري تنفيذها فى 192 قرية بمراكز العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وديرمواس وملوي للإسراع فى تنفيذ باقى المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات الأساسية التى يحصل عليها المواطن .

وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مع محافظ المنيا

وأكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية استمرار المتابعة لموقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تم الانتهاء منها، والتأكد من دخولها الخدمة، واستفادة المواطنين من الخدمات التي تتيحها.

وزيرة التنمية المحلية

وفي نفس الصدد، أشار اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إلى دخول عدد كبير من المشروعات للخدمة ومن بينها محطات لمياه الشرب والمجمعات الحكومية والزراعية ومراكز الشباب والوحدات الصحية وغيرها من مشروعات الكهرباء والنقل والتى لاقت استحسان وإشادة من أبناء القرى المستهدفة لدورها فى تحسين جودة الحياة لأهالى القرى.

وزيرة التنمية المحلية تتابع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر مع محافظ المنيا

كما شهد لقاء وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا متابعة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولى ومن بينها مشروع الموقف الإقليمى ومشروع تطوير سوق الحبشي الحضاري ومحطة مياه المنطقة الصناعية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية حرص الحكومة علي تعزيز التنمية المتكاملة وتحقيق طفرة في الخدمات والبنية التحتية وخلق فرص عمل مستدامة وتوفير بنية تحتية تدعم المستثمرين والقطاع الصناعي، على أرض محافظة المنيا .

وأكد اللواء عماد كدوانى حرص المحافظة على متابعة مراحل تنفيذ تلك المشروعات والالتزام بإجراءات السلامة و الصحة المهنية و الأمن الصناعى و الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتوفير بيئة حضارية وآمنة للمواطنين .

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود محافظة المنيا فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي

كما تطرق لقاء وزيرة التنمية المحلية مع محافظ المنيا إلى جهود محافظة المنيا فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024-2025 فى قطاعات رصف الطرق ، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية وغيرها من القطاعات المستهدفة، لتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة .

وزيرة التنمية المحلية تتابع ملف التصالح علي مخالفات البناء مع محافظ المنيا

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية مع اللواء عماد كدواني جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في ملف التصالح علي مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة ونتائج المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة ال٢٥ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا.

وزيرة التنمية المحلية

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية المتابعة الدورية لملف التصالح والمرور الميدانى على المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن وتذليل أى عقبات أمام المواطنين وكذا التصدي بحسم لأى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإزالة الفورية فى المهد بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهات الولاية والأجهزة الأمنية.

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