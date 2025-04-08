وزيرة التنمية المحلية: (مشروعك) نجح في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل

إنجازات (مشروعك) في المحافظات.. كشفت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن جهود الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل بالمحافظات من خلال (مشروعك)، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

وزيرة التنمية المحلية تكشف جهود الوزارة في (مشروعك)

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) نجح منذ انطلاقه عام 2015 وحتى مارس 2025 في تمويل 213.313 مشروعًا بتمويل تجاوز 32.1 مليار جنيه، مما أسهم في توفير 1.422.779 فرصة عمل للشباب في مختلف المحافظات، وجاء ذلك خلال التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية عن إنجازات (مشروعك) منذ انطلاقه وحتى شهر مارس الماضي.

وزيرة التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية: محافظات الصعيد جاءت في مقدمة المحافظات الأعلى تمويلاً من (مشروعك)

وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن أن التقرير أشار الى أن محافظات الصعيد جاءت في مقدمة المستفيدين والمحافظات الأعلى تمويلاً من (مشروعك) مما يعكس توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد، حيث تصدرت محافظة المنيا بتنفيذ أكثر من 23.3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 3.3 مليار جنيه وفرت 157.3 ألف فرصة عمل، يليها محافظة سوهاج بحوالى 23.1 ألف مشروع بقروض أكثر من 4.2 مليار جنيه وفرت حوالى 152.1 ألف فرصة عمل، وجاءت في المرتبة الثالثة محافظة بنى سويف بتنفيذ 16.3 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2 مليار جنيه وفرت 97.5 ألف فرصة عمل، ثم محافظة أسيوط بـ 14.5 ألف مشروع بإجمالى استثمارات 2.6 مليار جنيه ساهمت في توفير 107.3 ألف فرصة عمل.

وزيرة التنمية المحلية: محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة شهدت إقبالًا كبيرًا على (مشروعك)

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة شهدت إقبالًا كبيرًا على (مشروعك) وضمن المحافظات الأعلى من حيث عدد المشروعات الجديدة، مما وفر آلاف فرص العمل في مجالات متنوعة، من الصناعات الصغيرة إلى المشروعات التجارية والخدمية، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة نفذت 19.2 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت أكثر من 101.6 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية بتمويل 17.3 ألف مشروع بإجمالى استثمارات تجاوزت 2.2 مليار جنيه وفرت 105.5 ألف فرصة عمل ، فيما حصلت محافظة الشرقية على دعم تنفيذ حوالى 16.8 ألف مشروع بتمويل 2.9 مليار جنيه ساهمت في توفير 132.6 ألف فرصة عمل.

وزيرة التنمية المحلية: (مشروعك) يعكس حرص الوزارة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) يعكس حرص الوزارة على دعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم بدورها في زيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، و للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن "مشروعك" يوفّر تسهيلات بنكية وإجراءات مرنة لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الخاصة، مع تقديم استشارات فنية ودورات تدريبية لتحسين مهارات رواد الأعمال، لافتة إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع قاعدة المستفيدين من "مشروعك" عبر توفير تسهيلات ائتمانية جديدة.

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