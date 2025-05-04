وزيرة التنمية المحلية: "مشروعك" ساهم في توفير أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل

جهود "مشروعك" حتى إبريل 2025.. استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريرًا اليوم الأحد حول جهود المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" خلال شهر إبريل 2025، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

يأتي اهتمام وزارة التنمية المحلية بمتابعة جهود "مشروعك" في ضوء جهود الدولة المستمرة لتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية.

وزيرة التنمية المحلية: "مشروعك" نجح في تمويل 213.689 ألف مشروعًا، بإجمالي قروض تجاوز 32.4 مليار جنيه

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن "مشروعك" نجح منذ انطلاقه في عام 2015 حتى أبريل الماضي في تمويل 213.689 ألف مشروعًا، بإجمالي قروض تجاوز 32.4 مليار جنيه، مما أسهم في توفير 1.427.891 مليون فرصة عمل في مختلف المحافظات، مؤكدة أن المشروع أصبح ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع مصر.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: "مشروعك" يشهد تطورًا ملحوظًا في حجم الإقبال من الشباب

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن "مشروعك" يشهد تطورًا ملحوظًا في حجم الإقبال من الشباب وأصحاب الأفكار الريادية، بفضل التسهيلات المقدمة والدعم الفني والتنسيق المستمر مع البنوك المشاركة، كما ساهم في تقليل معدلات البطالة، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، عبر دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تدر دخلاً حقيقيًا وفرص عمل للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية: المنيا وسوهاج وبني سويف أكثر المحافظات الممولة لمشروعات "مشروعك"

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أن محافظات المنيا، وسوهاج، وبني سويف جاءت في مقدمة المحافظات من حيث عدد المشروعات الممولة وفقًا لـ مشروعك في ظل جهود الوزارة لتوفير بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن محافظة المنيا نفذت وحدها 23.4 ألف مشروعًا بقروض تجاوزت 3.3 مليار جنيه، وفرت 157.4 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج بـ 23.2 ألف مشروعًا بقروض بلغت 4.3 مليار جنيه وفرت 153.9 ألف مشروع، ثم محافظة البحيرة بتنفيذ 19.2 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه وفرت 101.8 ألف فرصة عمل.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية: وحدات "مشروعك " فى المحافظات تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدات "مشروعك " فى المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للإستفادة من جميع المميزات التى يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم.

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