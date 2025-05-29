الإحصاء: 10.3 مليون مدخن في مصر ومؤشرات صادمة تهدد النساء والأطفال

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا رسميًا بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، والذي يُحتفل به في 31 مايو من كل عام، بمبادرة من منظمة الصحة العالمية لتسليط الضوء على مخاطر التدخين الصحية والاجتماعية والبيئية، والدعوة إلى خفض استهلاك التبغ عالميًا ومحليًا.

حقائق خطيرة حول التدخين

يتضمن تقرير جهاز الإحصاء مجموعة من الحقائق الطبية العالمية، بالإضافة إلى مؤشرات التدخين في مصر، والنتائج الأولية الصادرة عن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2023/2024.

ويستعرض الموجز فيما يلي أبرز الحقائق الطبية العالمية حول التدخين وتأثيره على الصحة العامة كما وردت في تقرير جهاز الإحصاء.

التدخين

وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا

تعاطي التبغ يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص سنويًا، ومعظم هذه الوفيات تحدث في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. التدخين يُعد عاملًا خطيرًا للإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي، إلى جانب أكثر من 20 نوعًا من السرطان.

التعرض لدخان التبغ غير المباشر المعروف بالتدخين السلبي يؤدي إلى مضاعفات صحية شديدة، ويسبب وفاة نحو 1.2 مليون شخص سنويًا. نصف أطفال العالم يتنفسون هواءً ملوثًا بدخان التبغ، مما يؤدي إلى وفاة حوالي 65 ألف طفل كل عام بسبب أمراض مرتبطة بهذا النوع من التلوث.

التدخين أثناء الحمل له مضاعفات طويلة الأمد على الأطفال، ويمكن أن يؤثر على صحتهم مدى الحياة. أما السجائر الإلكترونية، التي يعتقد البعض أنها بديل آمن، فقد أكدت الدراسات أنها تحتوي على مواد ضارة وتسبب أضرارًا صحية جسيمة حتى إن لم تحتوي على النيكوتين.

الاقلاع عن التدخين

مؤشرات التدخين في مصر

أوضح جهاز الإحصاء وفقًا للبيانات الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك، أن نسبة المدخنين في مصر من السكان الذين يبلغون 15 سنة فأكثر بلغت نحو 14.2%، بما يعادل حوالي 10.3 مليون مدخن. هذه النسبة تُعد انخفاضًا ملحوظًا عن المسح السابق الذي أُجري عام 2021/2022، والذي بلغ حينها 17%.

وأشار إلى أن التدخين في مصر يظل ظاهرة ذكورية، حيث تبلغ نسبة المدخنين من الذكور 28.5%، مقارنة بنسبة 0.2% فقط بين الإناث.

التدخين السلبي يهدد 26 مليون فرد داخل الأسر المصرية

رغم انخفاض عدد المدخنين، إلا أن التقرير كشف أن نحو 33.5% من الأسر المصرية تضم فردًا مدخنًا واحدًا على الأقل، هذا يعني أن هناك أكثر من 26 مليون فرد غير مدخن معرضون للتدخين السلبي داخل منازلهم، مما يُشكل خطرًا حقيقيًا على صحة النساء والأطفال رغم عدم تدخينهم بشكل مباشر.

الفئات العمرية الأعلى في معدلات التدخين

الفئة العمرية بين 35 و44 سنة هي الأعلى من حيث نسبة المدخنين، تليها الفئة بين 45 و54 سنة، ثم الفئة بين 25 و34 سنة. هذه الأعمار تمثل الشريحة الأكبر من القوى العاملة المصرية، ما يجعل التدخين تهديدًا مزدوجًا للصحة العامة والإنتاجية الاقتصادية.

إنفاق الأسر على التدخين في مصر

متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التدخين يصل إلى 12.9 ألف جنيه، الشريحة الأعلى دخلًا تنفق حوالي 16.2 ألف جنيه سنويًا على التدخين، بينما تنفق الأسر ذات الدخل المحدود نحو 8.5 ألف جنيه.

اللافت أن الإنفاق على التدخين يشكل نسبة أكبر من الإنفاق الكلي لدى الأسر الفقيرة، إذ تصل النسبة إلى 10.5% لدى الشريحة الثانية، و10.2% لدى الشريحة الأولى، بينما تقل لدى الشريحة الأعلى دخلًا لتصل إلى 9.2% فقط. هذا يعكس تأثيرًا اقتصاديًا سلبيًا مضاعفًا على الشرائح الأكثر فقرًا.

حملة فضح زيف المغريات

بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، أطلقت منظمة الصحة العالمية هذا العام حملة بعنوان "فضح زيف المغريات"، وتهدف إلى توعية الجمهور بخطورة الاستراتيجيات التسويقية التي تستخدمها شركات التبغ والنيكوتين لجذب الشباب والمراهقين إلى منتجات مضرة يتم الترويج لها على أنها "آمنة" أو "أقل ضررًا".

الحملة تسعى لتسليط الضوء على طرق التلاعب بمظهر المنتجات وجاذبيتها، من أجل خفض الإقبال على التدخين وحماية الصحة العامة للأجيال الحالية والمقبلة.

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