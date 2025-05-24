الإحصاء يعلن مؤشرات هامة حول الصناعات التحويلية ومفاجأة في إنتاج حديد التسليح

شهدت مصر نموًا ملحوظًا في قطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مارس 2025، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 3.9%، ليصل إلى 120.47 نقطة مقارنة بـ115.93 نقطة في فبراير 2025.

مؤشرات الصناعات التحويلية وإنتاج حديد التسليح

وبحسب بيان أطلع الموجز على نسخة منه حول مؤشرات الصناعات التحويلية في مصر خلال شهر مارس 2025، سجلت صناعة المنتجات الغذائية ارتفاعًا بنسبة 10.18%، حيث بلغ المؤشر 160.02 نقطة في مارس 2025، مقارنة بـ145.24 نقطة في فبراير. يُعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب خلال شهر رمضان.

وأظهرت بيانات الصناعات التحويلية، ارتفاع مؤشر صناعة الفلزات القاعدية بنسبة 22.89%، ليصل إلى 65.92 نقطة في مارس، مقابل 53.64 نقطة في فبراير، نتيجة لزيادة إنتاج حديد التسليح.

حديد التسليح

تراجع بعض الصناعات التحويلية

شهدت صناعة منتجات التبغ انخفاضًا بنسبة 27.44%، حيث بلغ المؤشر 118.84 نقطة في مارس، مقارنة بـ163.78 نقطة في فبراير، بسبب تراجع الطلب على السجائر.

كما تراجع مؤشر هذه الصناعة بنسبة 14.43%، ليصل إلى 115.18 نقطة في مارس، مقابل 134.61 نقطة في فبراير، نتيجة لانتهاء التعاقدات الخاصة بالكتب الدراسية.

تحديثات منهجية

قام الجهاز بتحديث منهجية حساب الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013، وفقًا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4)، معتمدًا على الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين.

العلاقات التجارية بين مصر والدول العربية

وفي سياق متصل، شهدت العلاقات التجارية بين مصر والدول العربية نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفعت قيمة التبادل التجاري بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في التعاون الاقتصادي الإقليمي.

ارتفاع الصادرات المصرية إلى الدول العربية

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية 16.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ13.6 مليار دولار في عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 18%.

وتصدرت السعودية قائمة أعلى الدول العربية استيراداً من مصرخلال عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.4 مليار دولار، يليها الإمارات 3.3 مليار دولار، ثم ليبيا 2 مليار دولار، ثـم المغرب مليار دولار، ثم الجزائر 996 مليون دولار ثم السودان 866.2 مليون دولار ثم العراق 816 مليون دولار ، ثم لبنان 763 مليون دولار ، ثم الأردن 752 مليون دولار ثم فلسطين 461 مليون دولار .

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