الإحصاء: مصر ولبنان يسجلان تبادل تجاري قياسي يتخطى مليار دولار

تطور جديد تشهده العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان وذلك مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، نظيره اللبناني جوزاف عون في زيارة رسمية، والتي تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك ومناقشة سبل دعم الاستقرار الإقليمي.

وتزامنًا مع هذه الزيارة، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يرصد خلاله تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023.

ويستعرض الموجز أبرز ما جاء في تقرير جهاز الإحصاء عن المؤشرات الاقتصادية بين مصر ولبنان على النحو الآتي:

ارتفاع الصادرات المصرية إلى لبنان

أظهرت بيانات الإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى لبنان ارتفعت لتصل إلى 762.8 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ530.4 مليون دولار خلال عام 2023، محققة نسبة نمو قدرها 43.8%، في مؤشر واضح على قوة الصادرات المصرية وتنوعها.

تراجع طفيف في الواردات المصرية من لبنان

على الجانب الآخر، سجلت الواردات المصرية من لبنان انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.3%، حيث بلغت 237.7 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 243.4 مليون دولار خلال عام 2023، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا في الميزان التجاري.

التبادل التجاري بين مصر ولبنان

التبادل التجاري يتجاوز مليار دولار لأول مرة

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ774 مليون دولار في 2023، بنسبة زيادة بلغت 29.3%، ما يعكس توسعًا في العلاقات التجارية بين البلدين.

أبرز الصادرات المصرية إلى لبنان

جاءت أهم السلع التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024 كالتالي:

وقود وزيوت معدنية: 215 مليون دولار.

حديد ومصنوعاته: 65 مليون دولار.

أسمنت: 55 مليون دولار.

خضر وفواكه: 48 مليون دولار.

سكر ومصنوعات سكرية: 41 مليون دولار.

أبرز الواردات المصرية من لبنان

أما أبرز ما استوردته مصر من لبنان فقد تضمن:

حديد ومصنوعاته: 118 مليون دولار.

فواكه وأثمار: 72 مليون دولار.

آلات وأجهزة كهربائية: 22 مليون دولار.

لدائن: 4 مليون دولار.

خلاصات للدباغة والصباغة: 4 مليون دولار.

الاستثمارات المتبادلة بين مصر ولبنان

سجلت الاستثمارات اللبنانية في مصر خلال العام المالي 2023/2024 نحو 51.2 مليون دولار، مقابل 51.4 مليون دولار في العام المالي السابق، بينما ارتفعت الاستثمارات المصرية في لبنان إلى 9.7 مليون دولار، مقابل 7.9 مليون دولار في العام المالي 2022/2023.

تحويلات المصريين في لبنان

بلغت تحويلات المصريين العاملين في لبنان 42.9 مليون دولار في العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ38.1 مليون دولار في العام السابق. أما تحويلات اللبنانيين العاملين في مصر فقد سجلت 3.5 مليون دولار مقابل 3.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

عدد السكان والمصريين في لبنان

بلغ عدد سكان مصر 107.6 مليون نسمة في مايو 2025، فيما بلغ عدد سكان لبنان 5.8 مليون نسمة. ويُقدر عدد المصريين المقيمين في لبنان بـ11.3 ألف مواطن حتى نهاية عام 2023، بحسب تقديرات البعثة المصرية في لبنان.

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