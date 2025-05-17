بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق تسجل نموًا غير مسبوق

في خطوة تعكس تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا رسميًا اليوم السبت 17 مايو 2025، كشف فيه عن قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق خلال عام 2024، بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بغداد لحضور القمة العربية الرابعة والثلاثين.

ويستعرض الموجز خلال السطور التالية أبرز المؤشرات الاقتصادية بين مصر والعراق وفقا لما جاء في بيان الإحصاء.

الصادرات المصرية إلى العراق

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى العراق 816 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ690 مليون دولار خلال عام 2023، بنسبة نمو بلغت 18.3%، هذا التطور يعكس توسع العلاقات الاقتصادية وتنوع المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق العراقية.

الواردات المصرية من العراق

ارتفعت الواردات المصرية من العراق لتسجل 284 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ182 مليون دولار خلال العام السابق، بمعدل نمو 56%، مما يعكس ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

التبادل التجاري بين مصر والعراق

التبادل التجاري بين مصر والعراق

كشفت بيانات جهاز الإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والعراق لتصل إلى 1.1 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ872 مليون دولار في 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 26.1%.

أهم السلع المصرية المصدرة إلى العراق

خضروات وفواكه: بقيمة 168.8 مليون دولار

آلات وأجهزة كهربائية: بقيمة 146.7 مليون دولار

زيوت عطرية: بقيمة 72.2 مليون دولار

أثاث ومنشآت جاهزة: بقيمة 46.8 مليون دولار

الصادرات والواردات

أبرز الواردات المصرية من العراق

وقود وزيوت معدنية: بقيمة 277.4 مليون دولار

مجموعات سلعية أخرى: بقيمة 6.9 مليون دولار

ارتفاع تحويلات العاملين بين البلدين

بلغت تحويلات المصريين العاملين في العراق 211.8 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 99.3 مليون دولار في العام المالي السابق.

في حين أظهر بيان الإحصاء أن تحويلات العراقيين العاملين في مصر بلغت 1.8 مليون دولار، مقابل 909 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023.

حجم الاستثمارات بين مصر والعراق

أشار جهاز الإحصاء إلى أن الاستثمارات العراقية في مصر سجلت نحو 3.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ1.5 مليون دولار في العام المالي السابق.

بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق 27.4 مليون دولار، مقابل 29 مليون دولار خلال عام 2022/2023.

أعداد السكان والمصريين المقيمين في العراق

سجل عدد سكان مصر 107.6 مليون نسمة في مايو 2025، بينما بلغ عدد سكان العراق 46.9 مليون نسمة.

ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية، بلغ عدد المصريين المقيمين في العراق حتى نهاية 2023 نحو 1500 مصري.

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