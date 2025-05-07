الإحصاء يعلن إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر بنهاية 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، 7 مايو 2025، النشرة السنوية لحصر المركبات المرخصة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في أعداد المركبات المرخصة على مستوى الجمهورية، مقارنة بالعام السابق، وفق بيان حصل الموجز على نسخة منه.

عدد المركبات المرخصة في مصر يرتفع بنسبة 4.7%

أظهرت البيانات أن إجمالي عدد المركبات المرخصة في مصر بلغ 10.41 مليون مركبة في نهاية عام 2024، مقارنة بـ9.95 مليون مركبة في نهاية عام 2023، ما يمثل نسبة زيادة قدرها 4.7% خلال عام واحد.

القاهرة تتصدر المحافظات في عدد المركبات المرخصة

تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات من حيث عدد المركبات المرخصة، حيث بلغ عددها نحو 2.7 مليون مركبة، بنسبة 25.9% من إجمالي المركبات على مستوى الجمهورية.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بعدد 1.5 مليون مركبة بنسبة 14.2%، تلتها محافظة الإسكندرية بـ745.6 ألف مركبة تمثل 7.2% من الإجمالي.

أما محافظة جنوب سيناء فجاءت في المرتبة الأخيرة، حيث لم يتجاوز عدد المركبات بها 44.6 ألف مركبة، بما يمثل 0.4% فقط من إجمالي المركبات على مستوى الجمهورية.

السيارات الملاكي تشكل النسبة الأكبر

بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة في مصر نحو 5.7 مليون سيارة، أي 55.1% من إجمالي عدد المركبات.

وكانت السيارات الخاصة (الملاكي) هي الأكثر عدداً، حيث سجلت 5.4 مليون سيارة، بما يعادل 94.5% من إجمالي السيارات.

سيارات

وجاءت سيارات الأجرة في المرتبة الثانية بعدد 299.8 ألف سيارة بنسبة 5.2%، بينما كان العدد الأدنى من نصيب السيارات المؤقتة التي بلغ عددها 189 سيارة فقط.

الأتوبيسات

بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة في مصر حتى نهاية عام 2024 نحو 174.6 ألف أتوبيس، بنسبة 1.7% من إجمالي عدد المركبات.

واستحوذ الأتوبيس الخاص على النسبة الأكبر، حيث بلغ عدده 72.8 ألف أتوبيس بنسبة 41.7% من إجمالي الأتوبيسات،

فيما سجل الأتوبيس العام العدد الأدنى، بـ12.9 ألف أتوبيس، بنسبة 7.4% فقط.

النقل والمقطورات

سجّلت سيارات النقل والمقطورات المرخصة مجتمعةً عددًا قدره 1.3 مليون مركبة، تمثل 12.5% من إجمالي عدد المركبات في البلاد.

وتوزعت النسبة كالتالي:

سيارات النقل: 1.2 مليون سيارة بنسبة 92.4% من هذا النوع.

المقطورات: 99 ألف مقطورة، بنسبة 7.6% من إجمالي المركبات الثقيلة.

مؤشرات مرورية تستدعي خطط تطوير

تعكس الزيادة السنوية في عدد المركبات احتياجات متزايدة لتوسيع وتطوير البنية التحتية للطرق والنقل، بالإضافة إلى أهمية وضع خطط مرورية فعالة تتناسب مع الارتفاع المتواصل في أعداد المركبات، خصوصاً في المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية.

اقرأ أيضًا

عاجل.. الإحصاء يرصد مفاجآت حول أوضاع المرأة في مصر

بالأرقام.. الإحصاء يرصد أوضاع التعليم الجامعي في مصر