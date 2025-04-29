أسعار السجائر المحلية والأجنبية اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في مصر

انتشرت العديد من الأقاويل خلال الساعات الماضية، بشأن ارتفاع أسعار السجائر اليوم، مما أثار حالة من القلق بين المدختين، أدى إلى تزايد عمليات البحث عن الأسعار الجديدة للسجائر وقيمة الزيادة.

بينما استقرت أسعار السجائر والتبغ المسخن اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل ملحوظ، داخل محلات البيع بمصر حيث تراوحت أسعار السجائر المحلية والمستوردة ما بين 34 جنيهًا و95 جنيهًا للعلبة، وفقًا للعلامات التجارية المختلفة.

أسعار السجائر اليوم داخل الأسواق

ويقدم الموجز متابعيه شاملة لقرائه، عن أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، وذلك ضمنباقة من الخدمات التي يحرص على متابعتها على مدار اليوم .

أسعار السجائر المحلية اليوم

سجلت سعر علبة كليوباترا سوبر نحو 34.72 جنيهًا

بلغ سعر كليوباترا بوكس أبيض نحو 34.72 جنيهًا

وصل سعر كليوباترا بلاك لبول إلى 34.72 جنيهًا

أما عن سعر كليوباترا كينج سايز سجل نحو 34.72 جنيهًا.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

سجل سعر سوفت كوين نحو 34.72 جنيهًا

بلغ سعر مارلبورو العادية نحو 84 جنيهًا

فيما وصل سعر مارلبورو إلى 89 جنيهًا

وسعر مارلبورو كرافتد بلغ نحو 74 جنيهًا

سجل سعر وينستون أزرق نحو 60 جنيهًا

بلغ سعر وينستون سيلفر نحو 60 جنيهًا

أما عن سعر وينستون كاستر سجلت نحو 60 جنيهًا

في حين يبلغ سعر وينستون توت نحو 62 جنيهًا

أما عن سعر مونديال فسجلت نحو 34.72 جنيهًا

ووصل سعر كامل أصفر / أزرق إلى 65 جنيهًا

فيما بلغ سعر كامل أكتيفيت نحو 68 جنيهًا

وسجل سعر ميريت نحو 95 جنيهًا

أما عن سعر إل آند إم فبلغ نحو 69 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم في مصر

وصل سعر التبغ المسخن إلى 69 جنيهًا

أما عن سعر عبوات «HEETS Selections» سجلت نحو 69 جنيهًا

فيما بلغ سعر عبوات «HEETS Dimensions» نحو 69 جنيهًا

وسعر عبوات «TEREA» بأنواعها سجلت نحو 69 جنيهًا

أما عن عبوات «TEREA Capsules» بلغت نحو 74 جنيهًا.

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