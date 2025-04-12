أسعار السجائر اليوم السبت بعد زيادة البنزين والسولار.. بكام؟

أسعار السجائر اليوم.. تعد من الموضوعات التي تثير اهتمام قطاع واسع من المواطنين بشكل يومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على ميزانية الأفراد من جهة، وعلى حركة الأسواق من جهة أخرى.

ومع استمرار التغيرات الاقتصادية وتحديث السياسات الضريبية، تظل أسعار السجائر عرضة للتعديل سواء بالارتفاع أو الاستقرار، مما يدفع المستهلكين إلى متابعة آخر المستجدات باستمرار.

أسعار السجائر اليوم

الموجز ينقل تفاصيل أسعار السجائر اليوم، التي شهدت في السوق المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 12 أبريل 2025، دون تسجيل أي زيادات جديدة منذ آخر تعديل في نوفمبر 2024، والذي جاء تنفيذًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.

وفي هذا الإطار، شهدت الأسواق المحلية اليوم متابعة دقيقة لحركة أسعار السجائر اليوم بأنواعها المختلفة، سواء المحلية أو المستوردة، في ظل تزايد الحديث عن احتمالية ارتفاع جديد في الأسعار نتيجة تغيرات في التكاليف الإنتاجية أو فرض ضرائب إضافية.

وتشمل المتابعة أسعار السجائر اليوم أشهر العلامات التجارية المتداولة مثل «مارلبورو»، و«إل إم»، و«كليوباترا»، و«وينستون»، وغيرها.

ومن المهم الإشارة إلى أن أسعار السجائر اليوم قد تختلف من منطقة إلى أخرى باختلاف تكاليف النقل والتوزيع، إلى جانب العوامل الاقتصادية المؤثرة على السوق المحلي.

وفيما يلي نستعرض أحدث أسعار السجائر اليوم المعلنة، كما تم رصدها في عدد من منافذ البيع والصيدليات والأسواق التجارية المختلفة، وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن شركة الشرقية للدخان، فإن الأسعار الحالية للسجائر المحلية والمستوردة كما يلي:

أسعار السجائر اليوم السبت 12 أبريل 2025

سجل سعر سجائر «وينستون أحمر» في الأسواق اليوم السبت نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر سجائر «وينستون أزرق» في الأسواق اليوم نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر سجائر «وينستون سيلفر» في الأسواق اليوم نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر سجائر «وينستون كاستر» في الأسواق اليوم نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر سجائر «وينستون توت» في الأسواق اليوم نحو 62 جنيهًا

سجل سعر سجائر «كامل أصفر» في الأسواق اليوم نحو 65 جنيهًا.

سجل سعر سجائر «كامل أزرق» في الأسواق اليوم نحو 65 جنيهًا.

سجل سعر سجائر «كامل أكتيفيت» في الأسواق اليوم نحو 68 جنيهًا.

سجل سعر سجائر «كليوباترا بوكس أبيض» في الأسواق اليوم نحو 34.72 جنيه.

سجل سعر سجائر «كليوباترا سوبر» في الأسواق اليوم نحو 34.72 جنيه.

سجل سعر سجائر «مونديال» في الأسواق اليوم نحو 34.72 جنيه.

سجل سعر سجائر «البوكس» في الأسواق اليوم نحو 25.10 جنيه.

سجل سعر سجائر «كليوباترا كينج سايز» في الأسواق اليوم نحو 34.72 جنيه.

سجل سعر سجائر «كليوباترا سوفت كوين» في الأسواق اليوم نحو 34.72 جنيه.

سجل سعر سجائر «كليوباترا بلاك ليبول» في الأسواق اليوم نحو 34.72 جنيه.

أسعار السجائر المستوردة في مصر اليوم

بلغ سعر سجائر «ميريت»، اليوم السبت نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر «مارلبورو»، اليوم السبت نحو 89 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر «مارلبورو، كرافتد»، اليوم السبت نحو 74 جنيهًا.

بلغ سعر سجائر «إل آند إم»، اليوم السبت نحو 69 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن في مصر

وصل سعر «التبغ المسخن» في الأسواق اليوم إلى 69 جنيهًا.

بينما وصل سعر عبوات «HEETS Selections» اليوم إلى 69 جنيهًا.

في حين وصل عبوات «HEETS Dimensions» في الأسواق إلى 69 جنيهًا.

فيما وصل عبوات «TEREA» بأنواعها المختلفة في الأسواق إلى 69 جنيهًا.

وسجل عبوات «TEREA Capsules» في الأسواق نحو 74 جنيهًا.

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