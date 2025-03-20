أسعار السجائر اليوم الخميس 20 مارس 2025.. استقرار في الأسواق المحلية والمستوردة

شهدت أسعار السجائر اليوم الخميس 20 مارس 2025 استقرارًا في الأسواق المصرية، سواء بالنسبة للأنواع المحلية أو المستوردة، وسط متابعة مستمرة من قبل المستهلكين والموزعين. ويقدم لكم "الموجز" في هذا التقرير المفصل الأسعار الرسمية المعلنة من قبل الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

أسعار السجائر المستوردة اليوم

استقرت أسعار السجائر المستوردة في السوق المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر سجائر ميريت Merit بأنواعها المختلفة بلغ 95 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو Marlboro بأنواعها 89 جنيهًا.

سعر سجائر مارلبورو كرافتد Marlboro Crafted سجل 74 جنيهًا.

سعر سجائر إل أند إم L&M بأنواعها 69 جنيهًا.



أسعار التبغ المُسخن اليوم

تشهد أسعار التبغ المُسخن استقرارًا أيضًا، مع زيادة في الإقبال عليه كبديل للسجائر التقليدية، وجاءت الأسعار كالتالي:

HEETS Selections بأنواعها 69 جنيهًا.

HEETS Dimensions بأنواعها 69 جنيهًا.

TEREA بأنواعها 69 جنيهًا.

TEREA Capsules بأنواعها 74 جنيهًا.



أسعار سجائر كليوباترا المحلية

تُعد سجائر كليوباترا من أشهر أنواع السجائر المحلية في السوق المصري، وتحافظ على أسعارها الرسمية وفقًا لما أعلنته الشركة الشرقية للدخان:

سجائر كليوباترا بوكس أبيض: 38.75 جنيه.

سجائر كليوباترا سوبر: 38.75 جنيه.

سجائر كليوباترا كينج سايز: 38.75 جنيه.

سجائر كليوباترا سوفت كوين: 38.75 جنيه.

سجائر كليوباترا بلاك ليبول: 38.75 جنيه.

سجائر مونديال: 38.75 جنيه.

سجائر بوكس: 38.75 جنيه.



توقعات السوق للفترة القادمة

رغم استقرار الأسعار اليوم، تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث زيادات جديدة مع بداية الربع الثاني من 2025، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن والجمارك. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على كل من السجائر المستوردة والمحلية.

نصيحة للمدخنين في ظل ارتفاع الأسعار

في ظل استمرار ارتفاع أسعار السجائر، ينصح الخبراء بضرورة التفكير في الإقلاع عن التدخين للحفاظ على الصحة وتوفير الأموال. ويمكن اللجوء إلى بدائل أقل ضررًا أو اتباع برامج الإقلاع عن التدخين المتاحة من قبل وزارة الصحة.



يستمر سوق السجائر في مصر في حالة من الاستقرار النسبي خلال شهر مارس الجاري، مع توقعات بمراجعة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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