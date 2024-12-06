أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بجميع الماركات في مصر

تُعد أسعار السجائر من المواضيع المهمة التي تشغل اهتمام ملايين المدخنين في مصر، حيث تعتبر السجائر من السلع الأساسية بالنسبة لهم، على الرغم من تأثير الزيادات المستمرة في الأسعار على ميزانياتهم، في هذا التقرير، يقدم لكم موقع الموجز أحدث أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بمختلف أنواعها المحلية والأجنبية.

أسعار السجائر المحلية اليوم في مصر

شهدت السجائر المحلية استقرارًا نسبيًا في أسعارها داخل الأسواق المصرية، حيث جاءت كالتالي:

كليوباترا بوكس أبيض: 34.72 جنيه.

كليوباترا سوبر: 34.72 جنيه.

مونديال: 34.72 جنيه.

بوكس: 25.10 جنيه.

كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيه.

كليوباترا سوفت كوين: 34.72 جنيه.

كليوباترا بلاك ليبول: 34.72 جنيه.

كامل أصفر: 65 جنيهًا.

كامل أزرق: 65 جنيهًا.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم في مصر

سجلت بعض العلامات التجارية الأجنبية ارتفاعًا في أسعارها، وكانت كالتالي:

مارلبورو (جميع الأنواع): 89 جنيهًا.

مارلبورو كرافتد (جميع الأنواع): 74 جنيهًا.

ميريت (جميع الأنواع): 95 جنيهًا.

وينستون (أحمر، أزرق، سيلفر، كاستر): 60 جنيهًا.

وينستون توت: 62 جنيهًا.

عبوة إل آند إم (جميع الأنواع): 69 جنيهًا.

أهم ماركات السجائر الأخرى المتاحة

وسطن، بلمونت: 38.75 جنيه.

مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر): 38.75 جنيه.

مونديال سويتش (منتول، بلو بيري): 38.75 جنيه.

ماتوسيان سوبر: 38.57 جنيه.

فايسروي، بال مال: 60 جنيهًا.

وتظل أسعار السجائر في مصر محور اهتمام شريحة كبيرة من المستهلكين، حيث تؤثر على قرارات الشراء بشكل يومي

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