اسعار السجائر اليوم في الأسواق.. اعرف وصلت لكام

اسعار السجائر اليوم.. تشهد في الأسواق المصرية حالة من المتابعة المستمرة من قِبل المستهلكين، في ظل التغيرات المتلاحقة التي طالت منتجات التبغ خلال الأشهر الماضية، نتيجة لعوامل متعددة، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتغيرات أسعار العملات، فضلاً عن تأثيرات الأسواق العالمية.

واستقرت بعد آخر تحديث للأسعار العام الماضي، وفي التقرير التالي، إليكم أسعار السجائر المحلية والمستوردة في الأسواق اليوم الجمعة 28 مارس 2025.

ومع ختام يوم السبت 29 مارس 2025، يترقب المدخنون أي إعلان رسمي من الشركات المُصنِّعة أو الجهات المعنية بشأن تحديثات اسعار السجائر اليوم.

اسعار السجائر اليوم

وقد رصدت الأسواق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات تدريجية في اسعار السجائر اليومعدد من العلامات التجارية المحلية والعالمية، وسط توقعات بمزيد من التعديلات السعرية، خاصة في ضوء تحركات الضرائب المفروضة على منتجات التبغ، والتي تمثل جزءًا رئيسيًا من السياسة الصحية والمالية للدولة.

وتحرص الجهات الرسمية، ومنها شُعب السجائر بالغرف التجارية، على إعلان الأسعار الجديدة بشكل دوري لضمان الشفافية وتفادي حالات التلاعب أو البيع بأعلى من اسعار السجائر اليوم المقررة.

وفي الوقت ذاته، تواصل الأجهزة الرقابية جهودها لضبط الأسواق، ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار.

وفي هذا التقرير، الموجز يستعرض آخر تحديث لاسعار السجائر اليوم السبت 29 مارس 2025 في الأسواق المصرية، وفقًا لما أعلنته الشركات المنتجة والمعتمدة رسميًا، مع الإشارة إلى أي تغييرات طرأت مقارنة بالفترات السابقة.

أسعار سجائر وينستون بأنواعها في السوق المحلي

سعر سجائر وينستون أحمر – 60 جنيهًا

سعر سجائر وينستون أزرق – 60 جنيهًا

سعر سجائر وينستون سيلفر – 60 جنيهًا

سعر سجائر وينستون كاستر – 60 جنيهًا

سعر سجائر وينستون توت – 62 جنيهًا

سعر سجائر كامل أصفر – 65 جنيهًا

سعر سجائر كامل أزرق – 65 جنيهًا

سعر سجائر كامل أكتيفيت – 68 جنيهًا

أسعار سجائر كليوباترا بانواعها في السوق المحلي

سعر سجائر كليوباترا بوكس أبيض – 34.72 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا سوبر – 34.72 جنيهًا

سعر سجائر مونديال – 34.72 جنيهًا

سعر السجائر البوكس – 25.10 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا كينج سايز – 34.72 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين – 34.72 جنيهًا

سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول – 34.72 جنيهًا

أسعار سجائر ميريت بأنواعها: في السوق المحلي

سعر سجائر ميريت – 95 جنيهًا

سعر سجائر مارلبورو – 89 جنيهًا

سعر سجائر مارلبورو كرافتد – 74 جنيهًا

سعر سجائر إل آند إم – 69 جنيهًا

سعر التبغ المسخن – 69 جنيهًا

أسباب زيادة أسعار السجائر في الفترة الأخيرة

ترجع هذه الزيادة في اسعار السجائر والتبغ إلى تعديلات ضريبية جديدة أقرّتها الجهات المختصة في الحكومة، حيث تم رفع الحد الأقصى للشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، في إطار السياسات الضريبية التي تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية.

ونتيجة لذلك، فقد شهدت الأسعار ارتفاعًا متتابعًا، مما دفع بعض المدخنين إلى التفكير في تقليل استهلاكهم أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.

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