تعرف على أسعار السجائر اليوم الخميس 27-3-2025.. بعد تطبيق زيادة الطوابع الضريبية

شهدت أسعار السجائر اليوم الخميس 27 مارس 2025 حالة من الاستقرار، رغم إعلان وزارة المالية عن تعديل أسعار الطوابع الضريبية (البندرول) المثبتة على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة، ومنتجات السجائر والتبغ المحلي والمستورد، اعتبارًا من الثلاثاء الماضي 25 مارس 2025.

تفاصيل تعديل الضريبة على منتجات التبغ

كشفت وزارة المالية عن زيادة سعر الطابع الضريبي على المشروبات الكحولية المستوردة بمقدار 25 قرشًا، ليصل إلى 1 جنيه، بينما ارتفع سعر الطابع الضريبي على السجائر والتبغ المحلي والمستورد بمقدار 5 قروش، ليصل إلى 20 قرشًا بدلًا من 15 قرشًا.

هل ترتفع أسعار السجائر بعد التعديلات الضريبية؟

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن تعديل الضريبة على الطوابع لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار السجائر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن أي تغييرات في الأسعار ستتم وفقًا للقانون وليس بقرار من الشركات المنتجة.

وأوضح إمبابي أن القانون رقم 177 لسنة 2023 يمنح وزير المالية صلاحية رفع أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يعني أن أي زيادات جديدة لن تحدث قبل نوفمبر 2025، وفقًا للجدول الزمني المحدد في القانون.

أسعار السجائر اليوم

تراجع مبيعات السجائر خلال رمضان

أوضح رئيس شعبة الدخان أن مبيعات السجائر والمعسل سجلت انخفاضًا بنسبة 30% خلال شهر رمضان، بسبب قصر ساعات التدخين نظرًا للصيام، وهو ما انعكس على معدلات الاستهلاك, مؤكدًا أن المنتجات التبغية متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، مما يمنع حدوث أي ممارسات احتكارية من قبل التجار.

أسعار السجائر اليوم

حافظت أسعار السجائر على استقرارها منذ آخر تعديل في 5 نوفمبر 2024، حين قامت شركة الشرقية إيسترن كومباني برفع الأسعار بنسبة 12% وفقًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل.

أسعار السجائر اليوم

وتستعرض جريدة “الموجز” فيما يلي أسعار السجائر اليوم الخميس27 مارس 2025, كالتالي:

سجل سعر بوكس 10 عند 27 جنيهًا.

بلغ سعر كليوباترا كينج سايز 38.7 جنيهًا.

حقق سعر كليوباترا سوفت كوين 38.7 جنيهًا.

استقر سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) عند 38.7 جنيهًا.

وصل سعر كليوباترا سوبر إلى 38.7 جنيهًا.

بلغ سعر بوسطن / بلومنت 38.7 جنيهًا.

ثبت سعر مونديال (أحمر - أزرق - سيلفر) عند 38.7 جنيهًا.

سجل سعر مونديال سويتش 38.7 جنيهًا.

استقر سعر كليوباترا بلاك عند 38.7 جنيهًا.

بلغ سعر ماتوسيان سوبر 38.7 جنيهًا.

حقق سعر فابسروي / بال مال 60 جنيهًا.

أسعار منتجات فيليب موريس اليوم

سجل سعر ميريت (Merit) 95 جنيهًا.

بلغ سعر مارلبورو (Marlboro) 89 جنيهًا.

حقق سعر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted) 74 جنيهًا.

استقر سعر إل آند إم (L&M) عند 69 جنيهًا.

سجل سعر HEETS Selections 69 جنيهًا.

بلغ سعر HEETS Dimensions 69 جنيهًا.

حقق سعر TEREA 69 جنيهًا.

استقر سعر TEREA Capsules عند 74 جنيهًا.

هل هناك زيادات متوقعة في أسعار السجائر؟

لم تصدر وزارة المالية أو الشركات المنتجة أي إعلانات رسمية حول زيادات جديدة في أسعار السجائر أو المعسل خلال الفترة المقبلة, وأكد الخبراء أن أي تحريك للأسعار سيكون وفقًا للقوانين الضريبية المعتمدة وليس بقرارات منفردة من الشركات.

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