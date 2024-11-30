أسعار السجائر في الأسواق اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 بعد الزيادة

أسعار السجائر في الاسواق اليوم، تسجل استقرارا ملحوظا بعد الارتفاع الأخير الذي أقرته الشركات المصنعة للسجائر المحلية، بحسب النشرة السعرية الأخيرة من الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» وفيليب موريس المنتجة لعلامات تجارية مثل إل إم ومارلبورو.

أسعار السجائر في الأسواق اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 الذي دفع الكثيرين للبحث يوميًا عن آخر تحديثات تطرأ على أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 لمعرفة أحدث ما وصلت له.

أسعار السجائر في الأسواق المصرية

وعليه ينشر الموجز في التقرير التالي أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، التي شهدت تغييرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لعدة عوامل اقتصادية محلية وعالمية.

أسباب ارتفاع أسعار السجائر في الأسواق اليوم

تُعد الضرائب على السجائر أحد المصادر الرئيسية للإيرادات الحكومية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السجائر في مصر.

زيادة أسعار المواد الخام المستخدمة في التصنيع تؤثر على الأسعار النهائية.

يؤثر تغير سعر الدولار على تكلفة استيراد السجائر والمواد الخام اللازمة

أسعار السجائر اليوم

وإليكم آخر تحديث وصلت له أسعار السجائر في الأسواق المصرية اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 وهي كالتالي:

أسعار السجائر اليوم

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر نحو 38.75 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس نحو 38.75 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر بوسطن/بلومنت نحو 38.75 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر البوكس 10 نحو 27 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر ميريت نحو 95 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر كامل أصفر نحو 65 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا سوفت كوين نحو 38.75 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز نحو 38.75 جنيه.

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر في الأسواق اليوم

سجل سعر علبة سجائر ال أند إم (L&M) بأنواعها نحو 69 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر مارلبورو نحو 89 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر مارلبورو كرافتد نحو 74 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر ماتوسيان سوبر نحو 38.75 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر وينستون سيلفر نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر وينستون أحمر نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر وينستون كاستر نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر وينستون توت نحو 62 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر وينستون أزرق نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر فايسروى/ بال مال نحو 60 جنيهًا.

سجل سعر علبة سجائر مونديال نحو 38.75 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر مونديال سويتش نحو 38.75 جنيه.

أسعار التبغ اليوم

سجل سعرعلبة التبغ المُسخن HEETS Dimensions: 69 جنيهًا.

سجل سعر علبة التبغ المُسخن HEETS Selection": 69 جنيهًا.

سجل سعرعلبة التبغ المُسخن TEREA:69 جنيهًا.

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