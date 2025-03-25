بعد تعديل سعر "البندرول".. هل نشهد ارتفاعًا في أسعار السجائر؟

أعلنت وزارة المالية عن تعديل أسعار الطابع الضريبي "البندرول" المفروض على عبوات المشروبات الكحولية المستوردة، وكذلك على منتجات السجائر والتبغ المحلية والمستوردة، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، 25 مارس 2025. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

تفاصيل القرار

أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، القرار رقم (93) لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017.

وبموجب التعديلات الجديدة على البندين (2) و(5) من المادة (55) من اللائحة التنفيذية، تم تحديد قيمة الطابع الضريبي "البندرول" كما يلي:

المشروبات الكحولية بجميع أنواعها (محلية ومستوردة): 100 قرش لكل طلعة.

منتجات السجائر والتبغ (محلية ومستوردة): 20 قرشًا لكل طلعة.



وأكدت الوزارة أن القرار سينشر في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وسيتم تطبيقه اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

ما هو "البندرول"؟

يُعرف "البندرول" بأنه طابع ضريبي أو علامة مميزة يتم وضعها على بعض المنتجات مثل السجائر والمشروبات الكحولية، لضمان سداد الضرائب المستحقة عليها. وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة المالية، وضبط الأسواق، ومكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع.

هل تتأثر أسعار السجائر بعد القرار؟

في سياق متصل، أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، أن تعديل سعر "البندرول" لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السجائر في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تزال مستقرة عند مستوياتها الحالية، بعد الزيادة الأخيرة التي أُعلنت في نوفمبر الماضي.

آخر تحديث لأسعار السجائر

في 6 نوفمبر، قامت الشركة الشرقية برفع أسعار السجائر الشعبية بزيادة وصلت إلى 4 جنيهات للعلبة، لتصبح الأسعار على النحو التالي:

كليوباترا: من 34.72 إلى 38.75 جنيهًا.

كليوباترا سوبر، بوسطن، مونديال، وكليوباترا بلاك: 38.75 جنيهًا.



أسعار السجائر الأجنبية

بعد يوم واحد من قرار الشركة الشرقية، أعلنت شركة فيليب موريس عن زيادة أسعار جميع منتجاتها، بما في ذلك التبغ المسخن ("HEETS" و"TEREA") والسجائر التقليدية ("Merit"، "Marlboro"، و"L&M").

ووفقًا لآخر قائمة أسعار، جاءت الأسعار كالتالي:

ميريت: 95 جنيهًا.

مارلبورو: 89 جنيهًا.

مارلبورو كرافت: 74 جنيهًا.

L&M: 69 جنيهًا.

HEETS Selections: 69 جنيهًا.

HEETS Dimensions: 69 جنيهًا.

TEREA: 69 جنيهًا.

TEREA Capsules: 74 جنيهًا.



هل تؤثر هذه التعديلات على الأسعار مستقبلاً؟

على الرغم من استقرار الأسعار حاليًا، إلا أن بعض الخبراء يرون أن أي زيادات مستقبلية في الضرائب أو الرسوم قد تؤدي إلى تحريك الأسعار على المدى الطويل، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في سوق التبغ.