زيادة أسعار السجائر اليوم الاثنين 30-12- 2024| حقيقة أم شائعة

أسعار السجائر اليوم.. تعد أسعار السجائر من المواضوعات التي تحظي باهتمام الكثير من المدخنين فى مصر، حيث تشهد تلك أسعار السجائر العديد من التقلبات بين الحين والأخر نتيجة عوامل متعددة مثل الضرائب، والسياسات الحكومية المتعلقة ، ينشر لكم موقع الموجز فيما يلي أسعار السجائر اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 المتدوالة فى الأسواق المصرية ، لنوافيكم بكافة التفاصيل التي تهمكم.

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم

وصل سعر علبة سجائر كليوباترا كينج سايز في الأسواق بعد الزيادة الأخيرة إلى 34.72 جنيه.

كما بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا سوبر في الأسواق بعد الزيادة الأخيرة 34.72 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر كليوباترا بلاك في الأسواق بعد الزيادة الأخيرة 34.72 جنيه.

أما سعر علبة سجائر كليوباترا بوكس أبيض فقد وصل إلى 34.72 جنيه بعد الزيادة الأخيرة.

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر المستوردة اليوم

سجل سعر علبة سجائر مارلبورو اليوم في الأسواق 74 جنيه.

بلغ سعر علبة سجائر سوفت كوين اليوم في الأسواق 34.72 جنيه.

وصل سعر علبة سجائر ينستون أزرق اليوم في الأسواق إلى 60 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر وينستون سيلفر اليوم في الأسواق 60 جنيه.

بلغ سعر علبة سجائر وينستون كاستر اليوم في الأسواق 60 جنيه.

جاء سعر علبة سجائر مارلبورو اليوم في الأسواق 84 جنيه.

سجل سعر علبة سجائر مونديال اليوم في الأسواق 34.72 جنيه.

وصل سعر علبة سجائر وينستون توت اليوم في الأسواق إلى 62 جنيه.

بلغ سعر علبة سجائر LM اليوم في الأسواق 64 جنيه.

أسعار السجائر اليوم

أسعار التبغ اليوم

سجل سعر علبة التبغ HEETS Selections حوالي 69 جنيهًا.

بلغ سعر علبة التبغ المسخن TEREA Capsules حوالي 74 جنيهًا.

أضرار التدخين على جسمك:

الجهاز العصبي المركزي:

صعوبة في التركيز.

العصبية.

الاكتئاب واضطرابات النوم.

الجهاز التنفسي:

انتفاخ الرئتين.

التهاب الشعب الهوائية.

سرطان الرئة.

أسعار السجائر اليوم

القلب والأوعية الدموية:

ارتفاع ضغط الدم.

زيادة خطر الجلطات.

إضعاف الأوعية الدموية.

الجهاز اللحافي (الجلد والشعر):

زيادة خطر سرطان الجلد.

تساقط الشعر والشيب المبكر.

الجهاز الهضمي:

زيادة خطر السرطانات (الفم، الحلق، البنكرياس).

مقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بالسكري.

الجهاز التناسلي:

ضعف الأداء الجنسي.

انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية.

أسعار السجائر اليوم

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