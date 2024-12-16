استقرار أسعار السجائر في السوق المصرية اليوم الإثنين

شهدت أسعار السجائر المحلية والمستوردة في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، وفقًا لآخر تحديثات الشركة الشرقية للدخان، تأتي هذه الأسعار بعد التعديلات الأخيرة التي أعلنتها الشركة لتلبية احتياجات السوق والحفاظ على استقرارها.

ويستعرض موقع الموجز، في السطور التالية أسعار السجائر المحلية على النحو التالي..

أسعار السجائر المحلية اليوم

كليوباترا بوكس: 38.75 جنيهًا.

كليوباترا كينج سايز: 38.75 جنيهًا.

سوفت كوين: 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر المستوردة اليوم

وينستون أزرق: 60 جنيهًا.

وينستون كاستر: 60 جنيهًا.

وينستون توت: 62 جنيهًا.

وينستون أحمر: 60 جنيهًا.

وينستون سيلفر: 60 جنيهًا.

ويستعرض الموجز، أسعار التبغ المسخن على النحو التالي..

أسعار التبغ المسخن ومنتجات أخرى

HEETS Selections: 69 جنيهًا.

TEREA Capsules: 74 جنيهًا.

مارلبورو كرافتد بمختلف أنواعها: 74 جنيهًا.

الوضع العام للسوق

استقرار أسعار السجائر في السوق المصرية، يعكس التزام الشركات بتلبية احتياجات المستهلكين وضمان توفير المنتجات بجودة عالية.

ومن المتوقع أن تظل الأسعار الحالية ثابتة خلال الفترة المقبلة ما لم تطرأ تغيرات كبيرة على مستوى السوق المحلية أو العالمية.

وأعلنت شركة "الشرقية للدخان" (إيسترن كومباني)، عن رفع أسعار جميع أنواع سجائر "كليوباترا" الشعبية في مصر بنسبة تتراوح بين 8% و12%.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة جاءت استجابة لعدة عوامل اقتصادية رئيسية أبرزها تغير سعر صرف الدولار وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن.

السجائر

أسباب زيادة الأسعار

صرّحت الشركة بأن ارتفاع سعر صرف الدولار من 31 إلى 48 جنيهًا أدى إلى تضخم كبير في تكلفة الإنتاج، بما في ذلك المواد الخام المستخدمة في صناعة التبغ ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى ذلك، شهدت تكلفة الشحن ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التحديات اللوجستية الحالية.

مساهمة الشركة في تغطية التكلفة ودعم خزينة الدولة

الشركة، التي تستحوذ على 70% من سوق السجائر في مصر، أكدت أن زيادة الأسعار لا تغطي بالكامل العجز الناتج عن ارتفاع التكاليف، حيث يتم تخصيص 50% من عائدات الزيادة لتغطية جزء من تلك التكاليف، بينما تذهب النسبة المتبقية إلى خزينة الدولة.

زيادة الأسعار ضمن قرارات الحكومة السابقة

وتأتي هذه الخطوة بعد أن سمحت الحكومة في أبريل الماضي برفع الحد الأقصى لأسعار السجائر بنسبة 12% لجميع الشرائح السعرية، في إطار السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مواجهة التضخم وضمان استمرارية توفير المنتجات في السوق المحلي.

استجابة لضغوط السوق

تؤكد الشركة أن القرار يعكس التزامها بتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل التحديات الاقتصادية، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج وتوفير السجائر بأسعار تنافسية مقارنة بالارتفاعات العالمية.

اقرأ أيضا

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 بجميع الماركات في مصر

أسعار السجائر في الأسواق اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 بعد الزيادة