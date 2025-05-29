محرك إيه بي بي الكهربائي يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً بنسبة 99.13%

محرك إيه بي بي الكهربائي.. حطّمت شركة "إيه بي بي" الرقم القياسي العالمي الذي كانت قد سجلته سابقاً في كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية المتزامنة الكبيرة، بعدما صمّمت محركاً جديداً وفقاً لمبادرة "الكفاءة الصناعية القصوى"، التي تقدم أجهزة تتجاوز المعايير التقليدية للأداء.

وتُطوّر الشركة محركاتها ومولداتها ضمن هذه المبادرة لتتفوق على معايير الكفاءة الحالية، مما يساعد العملاء على تقليل استهلاك الكهرباء وخفض التكاليف التشغيلية وتكاليف الملكية الإجمالية، دون التأثير على الأداء أو تعقيد التشغيل.

محرك إيه بي بي الكهربائي

الموجز ينشر تفاصيل تصميم محرك إيه بي بي الكهربائي، إذ بلغت كفاءة المحرك المُخصص لمصنع صلب في الهند نسبة 99.13% خلال الاختبارات، متجاوزاً الرقم القياسي السابق للشركة البالغ 99.05% والمسجل في عام 2017. وتُقاس الكفاءة بنسبة الطاقة التي يستهلكها المحرك مقارنة بما يحوّله من حركة.

ومع أن الكفاءة المثالية النظرية تبلغ 100%، إلا أن الاقتراب من هذا الحد يتطلب جهوداً تصميمية وتصنيعية هائلة، وهو ما يفسر احتفاظ إيه بي بي بالرقم القياسي لمدة ثماني سنوات.

واختيار المحرك المُحسن بموجب الكفاءة الصناعية القصوى، بدلاً من التصميم التقليدي، بكفاءة 98.64% سيُمكّن المصنع من توفير نحو 61 جيجاوات/ساعة من الطاقة، وقرابة 5.9 مليون دولار من تكاليف الكهرباء على مدار 25 عاماً، أي ما يعادل أربعة أيام من الإنتاج الكامل لأكبر مزرعة رياح بحرية في العالم.

تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 ألف طن

كما سيُسهم محرك إيه بي بي الكهربائي في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 45 ألف طن، أي ما يعادل إخراج 10 آلاف سيارة من الخدمة لمدة عام.

محرك إيه بي بي الكهربائي

وقد تكون الوفورات أعلي والانبعاثات أقل في بلدان ترتفع فيها أسعار الكهرباء، وسيقوم المحرك بتشغيل وحدة فصل الهواء، التي تعمل على تسييل الهواء الجوي لاستخراج الأوكسجين والنيتروجين النقييْن وتوفيرهما للعملية الصناعية لصناعة الصلب.

وقال براندون سبنسر، رئيس قطاع الحركة ب"إيه بي بي": "نحن نسعى لمساعدة الصناعات على التقدم بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، وهذا المشروع يُجسد كيف تتجاوز منتجاتنا المعايير من خلال مبادرة الكفاءة الصناعية القصوى، التي تقدم محركات ومولدات كبيرة بأعلى كفاءة ممكنة للطاقة، هذه المبادرة تُعزّز ربحية عملائنا، حيث تشكّل تكاليف الكهرباء الجزء الأكبر من التكاليف الإجمالية لامتلاك هذا النوع من المحركات، كما تُساعدهم في تقليل انبعاثاتهم الكربونية في نفس الوقت."

وتُعالج مبادرة "إيه بي بي" فجوة كبرى في معايير كفاءة الطاقة الخاصة بالمحركات الكبيرة (أكثر من 3 ميجاوات)، والتي تُعد نسبة صغيرة من القاعدة العالمية للمحركات، التي تستهلك حوالي 25% من إجمالي الطاقة المرتبطة بالحركة.

ويمثّل تحقيق الرقم القياسي الجديد في الكفاءة تأكيداً على التزام "إيه بي بي" المستمر بتحسين التصميمين الكهربائي والميكانيكي للمحرك، مستفيدة من خبرتها التطبيقية الواسعة التي تمتد لأكثر من قرن في تصنيع المحركات الكهربائية، وتبرز أهمية هذا الإنجاز نظراً لأن متوسط كفاءة هذا النوع من المحركات المتزامنة يتراوح عادة بين 98.2% و98.5%.

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