إم دي بي تدخل استثمار جديد لتطوير البنية التحتية للمدفوعات.. تفاصيل

خطة تطوير البنية التحتية للمدفوعات.. كشفت الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية «إم دي بي» عن حصولها على استثمار استراتيجي بقيادة شركة لوراكس كابيتال بارتنرز، وبمشاركة عدد من المؤسسات المالية التنموية العالمية.

الموجز يعرض تفاصيل الاستثمار الجديدة التي ستؤمنه الشركة المصرية للمدفوعات الرقمية «إم دي بي» لتطوير البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الابتكار الرقمي في الأسواق الناشئة عبر التقرير التالي.

خطة تطوير البنية التحتية للمدفوعات

وأشارت إلى أن هذا الاستثمار المشترك حول تطوير البنية التحتية للمدفوعات يأتي من قبل مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وبروباركو (Proparco) – ذراع القطاع الخاص لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية يعكس الثقة المتزايدة في دور MDP كمحرك أساسي لتطوير البنية التحتية للمدفوعات وتعزيز الابتكار الرقمي في الأسواق الناشئة.

التوسع الجغرافي في أسواق جديدة

ومن ناحيته، قال أحمد نافع، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MDP:”يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في رحلتنا، فبفضل الثقة التي بنيناها عبر أكثر من 40 دولة، وبدعم من مستثمرين لديهم رؤية بعيدة المدى مثل لوراكس كابيتال بارتنرز، نمتلك اليوم الزخم المطلوب للتوسع بشكل أسرع، وتعميق قدراتنا التقنية، والتوسع الجغرافي في أسواق جديدة، ونود أن نعرب عن شكرنا لشركائنا السابقين في أفريك إنفست على إسهاماتهم القيمة في دعم نمونا الاستراتيجي وترسيخ موقعنا في السوق.”

ولفت أن هذه الصفقة تمثل خروجًا ناجحًا لشركة أفريك إنفست، إحدى أبرز شركات الاستثمار المباشر في إفريقيا، والتي كانت شريكًا قيّمًا في رحلة نمو MDP، ومن خلال منصتها الإقليمية الواسعة التي تغطي 38 دولة إفريقية، قدمت أفريك إنفست لشركة MDP إرشادًا استراتيجيًا، ودعمًا تشغيليًا، وساهمت في فتح قنوات تواصل مع شبكة واسعة من الجهات الفاعلة في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.

دعم الشمول المالي في مصر

وصرح إسماعيل الطالبي، الشريك الإداري في أفريك إنفست: “منذ البداية، آمنا بقدرة MDP على التحول من شركة صناعية تقليدية إلى مزود متكامل لحلول المعالجة الرقمية، واليوم نشهد ثمرة هذا التحول في مكانتها الرائدة داخل السوق المصري والإفريقي، ودورها المحوري في دعم الشمول المالي في مصر.”

وأضاف إسكندر الوسلاتي، الرئيس التنفيذي للاستثمارات في أفريك إنفست “لقد كان التزامنا بدعم الترابط الإقليمي وتعزيز توسع شركات محفظتنا على مستوى القارة الإفريقية من العوامل الأساسية التي قادت شراكتنا مع MDP، وساعدنا الشركة على دخول أسواق إفريقيا جنوب الصحراء من خلال بناء شراكات محلية ساعدتها على ترسيخ حضورها في المنطقة، مما مهد الطريق أمامها لمزيد من النمو والتوسع.”

من جانبه، قال محمد صادق، الشريك التنفيذي في لوراكس كابيتال بارتنرز: “نحن متحمسون لدعم مؤسسي MDP في تنفيذ رؤيتهم الطموحة لتصبح الشريك المفضل للمؤسسات المالية في المنطقة، وسندعم الشركة، إلى جانب شركائنا من المؤسسات الدولية، في زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية، وتوسيع نطاق الخدمات، ودفع عجلة النمو الجغرافي في المرحلة المقبلة.”

وتمتلك MDP منظومة متكاملة تغطي كافة مراحل خدمات المدفوعات، من إصدار ومعالجة البطاقات إلى تقديم حلول رقمية سحابية متطورة عبر منصات مطورين رائدة، تخدم من خلالها أكثر من 200 بنك و60 شركة تكنولوجيا مالية في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقد نجحت الشركة حتى اليوم في إصدار أكثر من 350 مليون بطاقة ومعالجة أكثر من مليار معاملة، في إطار التزامها بتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في المنطقة.

اقرأ أيضًا:

مجموعة طلعت مصطفى القابضة توقع مذكرة تفاهم لتطوير مشروعها الجديد في العراق

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك.. ثبات نسبي