الشركة القابضة لكهرباء مصر تعتمد موازنة «المحطات المائية» لعام 2025/2026

موازنة المحطات المائية.. اعتمدت الجمعية العامة لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء موازنة الشركة للعام المالى 2025/2026 وترأس الجمعية المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

موازنة المحطات المائية

الموجز يرصد لكم تفاصيل موازنة المحطات المائية حيث استعرض المهندس هشام كمال رئيس الشركة اهم المؤشرات الخاصة بالموازنة كالتالى :

- بلغ إجمالي التكلفة لمشروعات الشركة في الموازنة التخطيطية 4350 مليون جنيه وتقدر قيمة الاستثمارات للعام المالي 2025 /2026 بمبلغ 1202مليون جنيه منها 984 مليون جنيه مكون محلي بنسبة 81.88 % ومبلغ 217 مليون جنيه مكون أجنبي سحب من القروض بنسبة 18.12%.



- استهدفت الشركة كمية طاقـة مولدة تقدر بـ 14942.313 م.ك.و.س وكميـة طاقة مباعـة تقدر بـــ 14830.246 م.ك.و.س وتتوقف كمية الطاقة التي تنتجها الشركة علي كمية التصرفات التي تقررها وزارة الموارد المائية والري علي مدار العام.

أ) إحلال وتجديد (20) محول قدرة في محطات توليد توليد كهرباء السد العالي وأسوان الأولي الثانية حيث سيتم الانتهاء من إدخال عدد (4) محولات قدرة بمحطة كهرباء السد العالي مما سيساهم بزيادة القدرة الأسمية بواقع 25 ميجاوات لكل محول بإجمالي 100 ميجاوات بنهاية عام 2025/2026 وعند الإنتهاء من إحلال وتجديد كل المحولات ستزيد القدرة الأسمية لمحطة كهرباء السد العالي بمقدار 300 ميجاوات لتصبح في نهاية المشروع عام 2028 2400 ميجاوات بدلاً من 2100 ميجاوات وبالتالي ستصبح إجمالي القدرة الأسمية لكل محطات الشركة 3131.68 ميجاوات بدلاً من 2831.68 ميجاوات.

ب) مشروع إحلال وتجديد ملفات العضو الثابت لوحدات محطة كهرباء إسنا لتحسين كفاءة الوحدات والمحافظة علي استمرارية تشغيلها.

ج) إعادة تأهيل نظام الإستثارة ومنظم الجهد للمولد المساعد لوحدات محطة كهرباء السد العالي ونظام الاستثارة ومنظم الجهد للوحدتين ( 8 ، 9) بمحطة كهرباء أسوان (1)

د) توريد وتركيب عدد (19) محول تيار جهد 500 ك.ف بالدائرتين السد العالي / نجع حمادي.

هــ ) توريد وتركيب قواطع الوحدات جهد 15.75 ك.ف بمحطة كهرباء السد العالي.

2) قطاع نظم المعلومات:

- تحديث قواعد البيانات من ORACLE LOG إلي ORACLE Lgc وذلك لرفع كفاءة العمل علي المنظومة وحتى تواكب البنية التحتية لأجهزة الخوادم.

3) قطــــاع التدريب

أ) تجهيز معمـل طاقة الرياح وتجهيز المادة العلمية تواكباً مع بدء إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بالرياح بالظهير الغربي لمحافظـــــــــــة أسوان.



ب) تجديد شهادة الأيزو ISO 9001/2015.

ج) تدريب الكوادر الأفريقية من دول حوض النيل.

د) تطوير قاعة المؤتمرات الرئيسية لإستضافة كافة الفعليات التدريبية.

4) قطــــــاع الشئون الإدارية والموارد البشرية

أ) إتباع سياسة التعاقب الوظيفي عن طريق تطوير مهارات السادة المؤهلين لشغل الوظائف القيادية والإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة أولاً بأول.

ب ) الاستمرار في التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية والحلول الذكية لتحسين كفاءة العمل داخل منظومة الموارد البشرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

5) قطاع الشئون المالية والتجارية

أ) تفعيل دور برامج الحسابات والتكاليف والمخازن على برامج أوراكل.

ب) تفعيل منظومة CPS وسداد كافة الضرائب والجمارك.

ج) التفاوض المستمر مع البنوك التي تتعامل مع الشركة للحصول علي أعلي عائد شهري يضاف يومي تراكمي على أرصدة الحسابات الجارية بالبنوك.

6) قطاع السلامة والصحة المهنية

أ ) التدريب المستمر من خلال دورات التوعية والتخصصية لرفع كفاءة العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

ب) تحليل الحوادث والأعطال وتحديث المخاطر وسيناريوهات الأزمات ووضع الحلول المناسبة.

ج) تجديد خطة التأمين والدفاع بمحطات الشركة بالتنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية بوزارتي الدفاع والداخلية.

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