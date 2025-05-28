كواليس زيارة السفير السويدي لمصانع ABB بالعاشر من رمضان

الاستثمار في مستقبل مصر.. قام السفير السويدي لدى مصر، داغ يولين-دانفلت، بزيارة مصانع شركة ABB بمدينة العاشر من رمضان، احتفالًا بمرور مئة عام على تواجد الشركة في مصر.

وقد أبرزت الزيارة الدور الذي تلعبه ABB في دعم الصناعة المحلية، ودفع عجلة الاستدامة، وترسيخ علاقة الشراكة السويدية-المصرية المستمرة.

الاستثمار في مستقبل مصر

الموجز ينقل تتفاصيل الزيارة، إذ قام السفير السويدي بجولة داخل المصانع وتفقد خطوط الإنتاج، والتقى بفريق العمل، حيث شاهد عن قرب مستوى الالتزام والاحترافية التي تُميز نظام عمل ABB في مصر.

وتُظهر نسبة المكونات المحلية، التي تصل إلى 79% من إنتاج المصانع، مدى مساهمة ABB في تقوية التصنيع المحلي وفتح آفاق واعدة للمهارات المصرية، وهو ما يؤكد التزام الشركة بدعم القطاع الصناعي الوطني وبناء قدرات طويلة الأمد داخل البلاد

قوة التعاون الصناعي بين مصر والسويد

وألقت الزيارة الضوء على قوة التعاون الصناعي بين مصر والسويد، حيث أكد السفير على أوجه التشابه بين نماذج العمل داخل المصانع ونظيراتها في السويد.

زيارة السفير السويدي لمصانع ABB بالعاشر من رمضان

وأثناء الجولة، أبدى السفير إعجابه بتطبيق معايير الجودة والدقة التي لمسها في كافة تفاصيل التشغيل، سواء من حيث التخطيط أو سير العمل أو التزام العاملين، ما يعكس قدرة ABB على دمج القيم الصناعية السويدية داخل بيئة العمل المصرية بكفاءة عالية.

وعززت الزيارة العلاقات القوية بين البلدين، حيث وصف السفير المصانع بأنها تمثل رمزًا قويًا للتعاون الصناعي المتقدم بين السويد ومصر، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والتصنيع.

وخلال الزيارة، استقبل أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر السفير السويدي، ورافقه في جولته بالمصانع، حيث استعرض خلالها تاريخ ABB ومشروعاتها الحالية، ثم قدّم رؤيته حول أهمية هذا الحدث.

وقال حماد: "مرور 100 عام على تواجد ABB في مصر ليس مجرد مناسبة، بل هو شهادة على مسيرة من النمو والثقة والشراكة. لقد أسسنا إرثًا يعتمد على الكفاءات المحلية والمعايير الدولية، ونواصل الاستثمار في مستقبل مصر بنفس الرؤية والطاقة التي بدأنا بها منذ 100 عام".

زيارة السفير السويدي لمصانع ABB بالعاشر من رمضان

التعاون طويل الأمد بين مصر والسويد

وأضاف حماد: "زيارة السفير السويدي تعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين وتُبرز قيمة التعاون طويل الأمد بين مصر والسويد، ومن جانبنا في ABB، نرى أن هذه المناسبة فرصة لتجديد التزامنا بدورنا كشريك استراتيجي في دعم مسيرة التنمية بمصر، وقناة تربط بين تقاليد صناعية راسخة في البلدين".

كما رافق السفير خلال الزيارة شريف إسماعيل، المدير التجاري لشركة ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، حيث عبّر عن رؤيته لأهمية الحدث قائلًا: "هذه الزيارة دليل على ثقة شركائنا الدوليين فيما أنجزناه، حيث تمثل مصانعنا بالعاشر سنوات من الجهد الذي بذله فريق مصري موهوب، ويعكس التزامًا ثابتًا بالجودة وفقًا لمعايير ABB العالمية".

زيارة السفير السويدي لمصانع ABB بالعاشر من رمضان

واستكمل إسماعيل: "نفخر بما تمثله مصانعنا من نموذج تشغيلي مكتمل، يضيف قيمة حقيقية لقطاعات البنية التحتية والطاقة في مصر، وهو دليل على أن الصناعة المحلية، عندما تستند إلى خبرات عالمية، قادرة على إحداث أثر مستدام".

ورافق المهندس عبد الله قاسم، مدير مصانع شركة ABB، السفير طوال جولة تفقدية بالمصانع، حيث قدم شرحًا وافيًا عن نظام العمل وأهميته الاستراتيجية في دعم القطاع الصناعي المصري.

كما أطلع السفير على دور المصانع في تعزيز التطوير الصناعي ومواكبة التكنولوجيا العالمية.

زيارة السفير السويدي لمصانع ABB بالعاشر من رمضان

تعزيز ودعم التصنيع المحلي من خلال مصانع ABB بالعاشر من رمضان

وصرح قاسم :" تشرفنا بزيارة سعادة السفير، والتي تأتي في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على تواجد ABB في مصر، والتي نجحنا خلالها في تعزيز ودعم التصنيع المحلي من خلال مصانع ABB بالعاشر من رمضان وتمكنا من الحصول على شهادة المكون المحلي المصرية بفضل تحقيق نسبة تصل إلي 79% في جميع منتجات توزيع الكهرباء التي يتم انتاجها بمصانع ABB بالعاشر من رمضان."

كما عكست الزيارة توافق ABB مع رؤية مصر 2030، حيث تعمل المصانع وفقًا لنظام إنتاج مركزي متطور، ما يجعله نموذجًا للصناعة المسؤولة والمستدامة.

مواصلة ABB التزامها بتعزيز الصناعة المحلية

وتواصل ABB تعاونها الوثيق مع الدولة المصرية، من خلال المشاركة في المشروعات القومية، وتقديم حلول فعّالة محلية الصنع، تخدم المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

زيارة السفير السويدي لمصانع ABB بالعاشر من رمضان

ومع احتفالها بمرور 100 عام على تواجدها في مصر، تواصل ABB التزامها بتعزيز الصناعة المحلية، وخلق فرص استثمار للكفاءات المصرية، والمساهمة في رسم ملامح المستقبل، دون أن تتخلى عن القيم التي تأسست عليها في السويد.

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