رانيا المشاط تشارك في الحفل السنوي لغرفة التجارية السويسرية واحتفال ABB

الحفل السنوي لغرفة التجارية السويسرية.. شاركت ABB في الحفل السنوي لغرفة التجارية السويسرية، والذي يعد أحد أبرز الفعاليات التي تجمع عدد من القادة البارزين من القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار احتفال شركة ABB بمرور 100 عام على تواجدها في مصر.

وقد شكل هذا الحدث منصة لشركة "ايه بي بي" لاستعراض مسيرتها الممتدة عبر قرن من الابتكار التكنولوجي، والمساهمة في النمو الاقتصادي، وتعزيز القيادة الشاملة، إلى جانب تعزيز الشراكة القوية بين سويسرا ومصر.

الحفل السنوي لغرفة التجارية السويسرية

الموجز يستعرض تفاصيل الحفل السنوي واحتفال ABB ، حيث حضر الحفل نخبة من الشخصيات البارزة، على رأسهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني؛ السفير السويسري لدى مصر أندرياس باوم؛ وكمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية؛ وعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

وتضمن الحفل عدد من الكلمات الملهمة تمثل "رؤى القيادات في مجتمع الأعمال السويسري"، التي شارك فيها شخصيات بارزة، من بينهم أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة شركة ABB مصر.

وألقى أحمد حماد، رئيس مجلس إدارة "ايه بي بي" مصر وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة السويسرية، الكلمة الرئيسية، والتي استعرض خلالها دور الشركة التاريخي، وريادتها التكنولوجية، والتزامها بتمكين المرأة ودعم مفاهيم القيادة الشاملة.

وأعقب كلمته عرض موجز لفيديو تعريفي يستعرض إسهامات "ايه بي بي" في مصر وعلى المستوى العالمي.

الحفل السنوي لغرفة التجارية السويسرية وحفل ايه بي بي

إشادة بوجود غرفة التجارة السويسرية في مصر

وفي كلمته، أعرب حماد عن شكره لغرفة التجارة السويسرية في مصر على تنظيم هذا الحدث، ووجّه التحية إلى السفير السويسري على حُسن الضيافة.

وتحدث حماد عن المحطات المهمة في رحلة "ايه بي بي" داخل السوق المصري، مشيرًا إلى أن الشركة شاركت في العديد من المشروعات القومية، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد كبير من مشروعات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن أبرزها محطة بنبان في أسوان، إلى جانب مشروعات في المنطقة الصناعية، والتي جسدت عمق التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية في دعم وتنفيذ المشروعات القومية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن مصنع "ايه بي بي" بمدينة العاشر من رمضان يُعد مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، حيث يزوّد الأسواق العالمية بالتكنولوجيا المتقدمة مع تطوير الكفاءات المحلية.

الحفل السنوي لغرفة التجارية السويسرية

وقال: "نفخر بتقديم منتجات ذات جودة عالية، تصل إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا، بما في ذلك ألمانيا، عاصمة الصناعة، وكل ذلك يُنتج بأيادٍ مصرية، مدعومة بكفاءات محلية ورؤية عالمية."

وأضاف حماد: "لدينا ثقة كبيرة في مستقبل مصر، ولهذا نواصل التزامنا الاستثماري بنفس الوتيرة. لقد تجاوزت استثماراتنا خلال السنوات الماضية 15 مليار جنيه، بهدف تعزيز حضورنا الصناعي وتطوير المكون المحلي في منتجاتنا، حيث بلغت نسبة التصنيع المحلي 79٪."

وجدير بالذكر أن الحفل السنوي لغرفة التجارة السويسرية لعام 2025، الذي أُقيم بالتعاون مع مؤسسة بشارة، ركّز على مفاهيم القيادة وتمكين المرأة.

وفي هذا السياق، شدد حماد على التزام "ايه بي بي" بالمساواة بين الجنسين في بيئة العمل، قائلاً: "نعمل باستمرار على توفير بيئة عمل داعمة تُشجّع النساء على التميز في مجالات القيادة والهندسة، بما يمكّنهن من أن يصبحن قائدات مؤثرات في مجالي التكنولوجيا والهندسة محليًا ودولياً."

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