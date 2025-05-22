الجيزة تطرح 2130 مدفنًا بطريق الفيوم بعد عيد الأضحى.. إليك تفاصيل الجبانات

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، طرح جديد لحجز 2130 مدفنًا جاهزًا بقطاع (س) بطريق الفيوم، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات.

الاستعداد لطرح جبانات الجيزة

وبحسب بيان حصل الموجز على نسخة منه، ناقش المحافظ مع الحضور الإجراءات والتجهيزات الجارية لطرح حوالي 2130 مدفنًا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى القيمة التقديرية الخاصة بها.

اجتماع محافظ الجيزة

نظام السداد والترسية في جبانات الجيزة

أكد المحافظ أن إجراءات الطرح والإعلان ونُظم السداد والترسية ستجري بنظام القرعة الإلكترونية، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المحددة في هذا الشأن.

كراسة شروط جبانات الجيزة

اطّلع المحافظ على بنود كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد لـ جبانات الجيزة، موجهًا بضرورة تضمين كافة الشروط والإجراءات بصورة واضحة وسلسة للتسهيل على المواطنين الراغبين في التقدّم للحصول على المدافن.

موعد إعلان طرح جبانات الجيزة

سيتم عرض المقترح النهائي للاعتماد للسير في إجراءات الإعلان عن الطرح للجمهور عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، والذي سيتضمن موعد طرح كراسة الشروط وشروط التقديم، وذلك على موقع البوابة الإلكترونية والصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اجتماع طرح الجبانات

متابعة المتحصلات والطلبات

ناقش المحافظ مع أعضاء مجلس الإدارة موقف متحصلات المدافن الجاهزة بقطاع (ب) بطريق الفيوم، وكذلك الطلبات المقدَّمة من المواطنين بشأن سداد المتأخرات الخاصة بالمدافن بقطاع (أ) بطريق الفيوم.

حضر الاجتماع ، إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم، نائبا المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام، ومحمد مرعي، السكرتير المساعد، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، والدكتور محمد جابر، المستشار القانوني للمحافظة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات.

أعمال المرحلة الأولى من حملة إزالة التعديات

وفي سياق آخر، تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي تُنفَّذ خلال الفترة من 10 حتى 30 مايو 2025 وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بالكامل

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