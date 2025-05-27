تفاصيل زيارة رئيس شركة إجيماك لمحطة محولات العبور 6 جهد 22/220 ك.ف

زيارة محطة محولات العبور.. تفقد المهندس أسامة عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة إجيماك، اليوم الثلاثاء، محطة محولات العبور 6 جهد 22/220 ك.ف وبحضور مهندسي شركة اجيماك وشركه النظم.

الموجز يستعرض تفاصيل الجولة التفقدية لرئيس الشركة داخل محطة محولات العبور عبر السطور التالية.

زيارة محطة محولات العبور

ووجه رئيس شركة إجيماك بسرعة إنهاء الأعمال بمحطة محولات العبور والوقوف على التحديات بالمحطة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المحيطة.

كما أشار إلى كامل الدعم لشركة إجيماك لإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، إذ ويُعد المشروع من المشروعات الأساسية في الخطة الموضوعة من قبل الشركة، منوهًا بالتزام الشركة بالتواريخ المتفق عليه مع كافة الأطراف المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقبل اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بنجامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الانمائي الدولي بمملكة السويد والوفد المرافق له، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون فى مجالات الكهرباء وتخزين الطاقة والربط الكهربائي مع الشبكة الأوربية والهيدروجين الأخضر و الابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة.

زيارة محطة محولات العبور

وتناول الاجتماع مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها فى مجالات الطاقات المتجددة والتوسع فيها فى ضوء استراتيجية الطاقة وتأثير دخول تلك الطاقات على الشبكة والمشروعات المشتركة لضمان استقرار وكفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك دمج الطاقة المتجددة وتعظيم عوائدها من خلال تقنيات التخزين، وشملت المناقشات مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح ومشروعات الهيدروجين الأخضر واستراتيجية العمل الخاصة به، ومشروعات التوليد المائي.

تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصرى الأوروبي

وتم متابعة مستجدات تنفيذ الدراسات التى يمولها معهد تمويل التنمية السويدى فى مجال تخطيط القدرة وتأثير الطاقات المتجددة، والدراسات الخاصة بإضافة بطاريات تخزين مستقلة بقدرة 1000 ميجاوات، ومجريات تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي المصرى الأوروبي.

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زيارة محطة محولات العبور

زيارة محطة محولات العبور

زيارة محطة محولات العبور