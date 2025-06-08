بالتزامن مع ثالث أيام العيد.. 51حملة تموينية على المخابز والأسواق في سوهاج

تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج.. تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، شنت مديرية التموين، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، 51 حملة على الأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود بدائرة المحافظة، وذلك لضمان توافر المواد البترولية وانتظام سير العمل بالمحطات والمخابز، والأسواق دون أي معوقات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ويرصد الموجز التفاصيل.

نتائج الحملات التموينية من محافظ سوهاج



وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 351 محضر مخالفات فى مجال المخابز تنوعت ما بين محاضر نقص وزن، وعدم مطابقة للمواصفات، وغلق فى أوقات العمل الرسمية، و45 محضرًا متنوعًا فى الأسواق ما بين عدم إعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى محضر واحد فى مجال المواد البترولية.

تأكيدات محافظ سوهاج واستمرار الرقابة



وأكد محافظ سوهاج على ضرورة استمرار هذه الحملات طوال أيام عيد الأضحى، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين أو أي محاولات لاستغلال المواطنين، كما شدد على أهمية تقديم خدمات متميزة للمواطنين خاصة خلال فترة الإجازة.

خطة شاملة للرقابة خلال الإجازة



وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة محافظة سوهاج لإحكام الرقابة على الأسواق، والمخابز، ومحطات الوقود، وأماكن تداول السلع الغذائية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان راحة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات بكل يسر وسهولة.

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