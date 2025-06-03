محافظ سوهاج يشهد تحولاً حضرياً شاملاً في شارع أسيوط بعد أعمال التطوير والتجميل

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بجولة ميدانية مساء اليوم في شارع أسيوط/سوهاج، عقب الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الشوارع، مع التركيز على إضفاء طابع حضاري يعكس هوية المحافظة ويُحسن جودة الحياة للمواطنين.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

جولة ميدانية لمتابعة التطوير الشامل

رافق المحافظ خلال جولته الميدانية مجموعة من المسؤولين أبرزهم مستشار المحافظة للتشجير والتجميل الدكتورة إيناس محمد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري القطاعات المعنية، وقد تفقد المحافظ الأعمال المنفذة على الأرض والتي شملت إحلال وتجديد البنية التحتية والمرافق المتهالكة، وتوسيع الأرصفة، وتجديد الجزيرة الوسطى، وتركيب البردورات وأحواض الزرع.

جولة ميدانية في شارع أسيوط/سوهاج

تحسين البنية التحتية وتعزيز السيولة المرورية

شملت أعمال التطوير رصف الشارع بالكامل، ما أسهم في تسهيل حركة السير وتعزيز السيولة المرورية، كما تم تنفيذ مطبات صناعية حديثة وفقًا للمواصفات القياسية، وصيانة أعمدة الإنارة، بالإضافة إلى تعزيز الإضاءة لتوفير بيئة أكثر أمانًا للسكان والمارة خلال الليل، وأكد المحافظ أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات.

تطبيق الهوية البصرية لمدينة سوهاج

أكد محافظ سوهاج على تطبيق الهوية البصرية المعتمدة للمحافظة على طول الشارع، ما أضفى عليه طابعًا جماليًا يعكس تاريخ وأصالة المحافظة، وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع توجهات التطوير العمراني الحديث، ويعزز الانتماء والهوية الثقافية لأهالي المنطقة.

استمرارية الصيانة والمتابعة

وجه المحافظ بضرورة استمرار حملات المتابعة والصيانة الدورية للحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها، مشيدًا بجهود العاملين على المشروع وتعاون الجهات والمواطنين، وأوضح أن المحافظة تعمل على خطة طموحة لتطوير العديد من المحاور الرئيسية والميادين الحيوية بهدف رفع جودة الخدمات وتحسين البيئة الحضرية.

تعزيز المشاركة المجتمعية في التطوير

أكد محافظ سوهاج خلال الجولة على أهمية مشاركة المواطنين في دعم جهود التطوير والتجميل، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني يعد حجر الزاوية في إنجاح المشروعات التنموية.

جولة ميدانية في شارع أسيوط/سوهاج

ودعا السكان إلى الحفاظ على المرافق الجديدة والالتزام بالقوانين المرورية للحفاظ على مستوى الخدمة وتحقيق الأمان، كما أعلن عن خطط لورش عمل تثقيفية تهدف إلى توعية الأهالي بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع والبيئة المحيطة.

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