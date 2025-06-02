وزيرة التنمية المحلية: مستمرون في جهود تحسين إجراءات تراخيص المحال العامة

نظمت وزارة التنمية المحلية تحت إشراف الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ورشة عمل مكثفة لمدة 3 أيام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بمشاركة 900 من الكوادر المحلية من مختلف المحافظات، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة في التقرير التالي.

شهدت ورشة العمل التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مشاركة مديري الإدارات الهندسية والتنظيم والمراكز التكنولوجية على مستوي المحافظات ومسئولي ملف المحال العامة ومديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة وممثلين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة سلامة الغذاء ومسئولي منظومة التراخيص بوزارة التخطيط لمتابعة التحديثات الجديدة في المنظومة وشرح بعض الإجراءات والتسهيلات التي تم اتخاذها مؤخراً والرد على أي استفسارات تواجه العاملين على المنظومة.

وزيرة التنمية المحلية تؤكد علي الاهتمام الذى توليه الوزارة لتحسين إجراءات تراخيص المحال العامة

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية علي الاهتمام الذى توليه الوزارة لتحسين إجراءات تراخيص المحال العامة في مختلف المحافظات والتيسير على المواطنين من أصحاب المحال لحصوله على الخدمة بشكل أفضل وأسرع في إطار التنسيق الجاري بين الوزارة وكافة الوزارات والجهات المرتبطة بالمنظومة.

ورشة عمل بسقارة

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الورشة تأتى في إطار استكمال جهود اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لتبسيط الإجراءات الخاصة بتراخيص المحال التجارية والأنشطة المختلفة وتوحيدها على مستوى الجمهورية ودعم جهود التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات، من خلال منظومة المحال العامة الإلكترونية ، وكذا تحقيق التكامل والربط بين إدارات التنظيم التابعة للإدارات الهندسية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها إلكترونياً على منظومة التراخيص بما يساهم في سرعة تقديم الإفادات المطلوبة وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات.

وزيرة التنمية المحلية: الورشة عقدت بهدف رفع كفاءة العاملين بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الورشة هدفت كذلك إلى رفع كفاءة العاملين بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص وتسريع الردود التنظيمية على طلبات التراخيص وتمكين منظومة رقمية موحدة وتيسر الإجراءات وتقلل التكاليف على المواطن ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن فعاليات ورشة العمل تضمنت تدريباً عملياً على المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص المحال العامة، مع شرح تفصيلي للاشتراطات الفنية والتنظيمية الحديثة، وأفضل الممارسات لتقليص زمن الخدمة ومحاضرات تطبيقية وجلسات نقاش تفاعلي ، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال المحلية وتحفيز الاستثمار، كما تناولت الجلسات الحوارية أهمية توحيد الإجراءات على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توصيات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

ورشة عمل بسقارة

وزيرة التنمية المحلية توجه بالمرور الميدانى على أصحاب المحال لتشجيعهم على التقدم للمنظومة الجديدة للمحال العامة

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية ومسئولى ملف المحال العام بالمرور الميدانى على أصحاب المحال لتشجيعهم على التقدم للمنظومة الجديدة للمحال العامة بمراكز التراخيص في المراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي للدولة.

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