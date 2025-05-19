3 ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً، اليوم مع المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأبرز الملفات التي تم مناقشتها بين الجانبين.

تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وفى بداية اللقاء، تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص التهنئة إلى المهندس حاتم نبيل بمناسبة تعيينه رئيساً للجهاز المركزي، معربة عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح له خلال الفترة القادمة .

وزيرة التنمية المحلية

كما أشاد المهندس حاتم نبيل بالطفرة النوعية التى شهدتها وزارة التنمية المحلية منذ تولي الدكتورة منال عوض للمسئولية والتحسن الملحوظ فى الملفات الحيوية من عمل الوزارة على أرض المحافظات .

ملفات هامة علي طاولة وزيرة التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وخلال اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تم مناقشة عدد من ملفات التعاون بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعلى رأسها تطوير الهياكل التنظيمية والوظيفية لدواوين عموم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى وبرامج بناء القدرات للعاملين والدعم الفنى طبقاً لبطاقات الوصف الوظيفى لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة والمحافظات فى عملية التنمية الشاملة بما يساهم فى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين من أبناء محافظات الجمهورية.

مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي

كما تطرق لقاء وزيرة التنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى استعراض الجهود التى يقوم بها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال مركز تقييم القدرات والمسابقات الالكتروني بالجهاز المركزي فى إجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقات وزارة التنمية المحلية لبعض الوظائف القيادية الشاغرة سواء على مستوي الديوان العام للوزارة أو دواوين عموم المحافظات بما يساهم فى تلبية الاحتياجات المطلوبة والارتقاء بمنظومة العمل وتحقيق المستهدف للوزارة والمحافظات

الجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تعيين المهندس حاتم نبيل، قائمًا بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلفًا للدكتور صالح الشيخ، الذي شغل المنصب لمدة 6 سنوات، وذلك خلال شهر أبريل الماضي.

ويعد تعيين رئيس جديد للجهاز بشكل سنوي أمرًا معتادًا، بينما استمر "الشيخ" في منصبه طوال تلك الفترة.

أبرز المناصب التي تقلدها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ولعب "نبيل" أدوارًا محورية في تصميم وتطوير الهياكل التنظيمية، وتنفيذ نظم المزايا والتدريب والتطوير المهني، وتخطيط المسارات الوظيفية، إلى جانب تقديمه استشارات متخصصة في بناء القدرات البشرية بعدد من المؤسسات المالية والخدمية.

وعلى الصعيد الدولي، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة سيمنس EGTI.

وتدرج "نبيل" في مناصب بقطاعات التدريب والموارد البشرية، منها الشركة المصرية للاتصالات، والشركة الدولية للصناعات الغذائية، والهيئة القومية للبريد، وشغل منصب مستشار لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس قطاع الموارد البشرية بالبنك الزراعي المصري وشركة مصر للطيران القابضة.

وزيرة التنمية المحلية

وفي مجال الاستشارات، قدم المهندس حاتم نبيل خدماته لعدد من البنوك، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الزراعي، بالإضافة إلى شركة مصر القابضة للتأمين.

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