وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً اليوم الاثنين حول جهود المحافظات فى تنفيذ المرحلة الأولي من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال يومي السبت والأحد 10 و11 مايو 2025، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

قالت وزيرة التنمية المحلية إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالوزارة يتابع مع مراكز السيطرة بالمحافظات وغرفة العمليات وإدارة الأزمات حملات إزالة التعديات التي يجري تنفيذها أولاً بأول لتحقيقً المستهدف من المرحلة الأولى وتذليل أي معوقات.

وزيرة التنمية المحلية: إزالة 370 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة خلال يومين

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المحافظات بالتعاون مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون وجهات الولاية نجحت فى إزالة 370 حالة مبانى على أراضي أملاك الدولة على مساحة 152 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 139 حالة زراعة على 2270 فدان بأراضى أملاك الدولة.

إزالة التعديات

وزيرة التنمية المحلية: إزالة 244 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص المتغيرات المكانية غير القانونية فقد تم إزالة 314 حالة مبانى على مساحة 33 ألف متر مربع ، و35 حالة زراعة على مساحة فدان ، كما تم إزالة 244 حالة تعديات بالبناء على الأراضى الزراعية على مساحة 10 أفدنة.

وزيرة التنمية المحلية توجه القيادات بالالتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى للإزالات

ووجهت وزيرة التنمية المحلية القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظات بضرورة الالتزام بالمستهدف من المرحلة الأولى للإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة التعديات

تفاصيل الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

يذكر أن الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى فى الفترة من 10-5-2025 وحتى 30-5-2025) ، و (المرحلة الثانية فى الفترة من 7-6-2025 وحتى 27-6-2025) ، و (المرحلة الثالثة فى الفترة من 5-7-2025 وحتى 25-7-2025).

اقرأ أيضًا

بالأسماء.. وزيرة التنمية المحلية تكشف أسرار وكواليس حركة المحليات الجديدة

وزيرة التنمية المحلية..إقالة سكرتير عام محافظة سوهاج بعد مشادة مع نائب المحافظ