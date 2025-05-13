وزيرة التنمية المحلية تبحث جهود إعادة المظهر الحضاري لـ شوارع مصر الجديدة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والمهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، وينشر "الموجز" تفاصيل الاجتماع خلال التقرير التالي.

شهد اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القاهرة متابعة لنتائج زيارتها المفاجئة التى قامت بها خلال شهر أبريل الماضى لحي مصر الجديدة استجابة لشكاوي المواطنين، ورصد عدد من الإشغالات للمحلات والمطاعم والكافيهات والورش غير المرخصة وتكليف الوزيرة لقطاع التفتيش والرقابة بالمرور اليومي والمتابعة لتلك المنطقة بالتنسيق مع حي مصر الجديدة.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وزيرة التنمية المحلية تبحث عدد من المقترحات لإعادة الشكل الجمالي لـ مصر الجديدة

وشهد لقاء وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القاهرة استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي أعدها المهندس محمد أبوسعده رئيس جهاز لتنسيق الحضاري والتى تساهم فى إعادة الشكل الجمالي والحضاري وتطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة، ومن بينها شوارع ( الكوربة - بغداد ـ إبراهيم اللقاني – وإبراهيم باشا ) بما يساعد فى القضاء علي أي مظاهر سلبية أو عشوائية بسبب الإشغالات الخاصة بالكافيهات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية وإعادة الانضباط في تلك الشوارع بما يساهم في راحة وسلامة المواطنين من السكان المقيمين أو المترددين علي تلك المناطق وتسهيل حركة المرور والسيارات للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية: حريصون علي الحفاظ علي الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة

ومن جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة علي الحفاظ علي الطراز الحضاري والعمراني والمعماري لمنطقة مصر الجديدة وإعادتها لسابق عهدها وإزالة أي تشوهات لحقت بالمنطقة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى والجهات المعنية، بما يساهم في تحسين الصورة البصرية وعودة المظهر الجمالي لها.

محافظ القاهرة: نحرص علي تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أحياء العاصمة

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى حرص محافظة القاهرة على تحسين جودة حياة المواطنين في جميع أحياء العاصمة والقضاء علي أي مظاهر للعشوائية وتحقيق الانضباط في الشارع والتصدي لأى اشغالات تتسبب فيها المقاهي والكافيتريات والمحال التجارية.

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والجهات المعنية المختلفة لدراسة كافة المقترحات والأفكار، وعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم لاستعراض ما تم الاتفاق عليه.

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