التفاصيل الكاملة لجولة وزيرة التنمية المحلية بمدينة الصف بالجيزة

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة علي مركز و مدينة الصف بمحافظة الجيزة لمتابعة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وينشر “الموجز” تفاصيل الجولة خلال التقرير التالي.

وزيرة التنمية المحلية تلتقي عددًا من المواطنين بمدينة الصف بالجيزة

حرصت وزيرة التنمية المحلية خلال جولتها بمركز ومدينة الصف بالجيزة علي لقاء عدد من المواطنين المترددين علي المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية التي يقدمها المركز .

وزيرة التنمية المحلية تتابع الموقف التنفيذي لملف التصالح بمدينة الصف

وتابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء ونسب الإنجاز وعدد نماذج التصالح النهائية الصادرة للمواطنين ونسب الطلبات التي تم رفضها.

وزيرة التنمية المحلية

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الالتزام بالموعد المحدد لتلقي ردود الجهات المعنية بطلبات التصالح وألا تزيد عن 30 يوماً، كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بسرعة الفحص والبت للملفات بالأمانة الفنية للجنة التصالح بمركز الصف بما يساهم في حصول المواطنين علي نماذج التصالح النهائية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس مجلس المدينة بزيادة حملات التوعية للمواطنين في جميع القري وعلي مستوي المركز لحثهم علي التصالح علي المخالفات البنائية التي تقع ضمن حالات قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء للحفاظ علي ممتلكاتهم، وكذا التواصل مع المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح ولم يقوموا حتي الآن باستكمال باقي الأوراق المطلوبة لانهاء الملفات الخاصة بهم، بالإضافة إلي التواصل بالطرق المحددة مع المواطنين الذين تم رفض طلباتهم عبر الرسايل النصية علي التليفون المحمول والاتصالات الهاتفية وكذا جوابات مسجلة بعلم الوصول علي العناوين الخاصة بهم.

وزيرة التنمية المحلية تتابع موقف منظومة المتغيرات المكانية

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية موقف منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات تنفيذ الإزالات للمتغيرات غير القانونية وذلك ضمن الموجة الـ 26 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، كما حرصت الدكتورة منال عوض علي متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وبصفة خاصة رصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة ورفع الإشغالات في نطاق المركز.

وزيرة التنمية المحلية: عايزين نبسط ونسهل علي الناس في كل الخدمات وخاصة التصالح

وخلال حديثها مع عدد من الموظفين بالمركز التكنولوجي وعدد من الإدارات المختلفة بالمركز قالت وزيرة التنمية المحلية: "أنا جاية أسمع منكم أي مشكلات أو تحديات بتواجهكم في الشغل علشان نحلها بسرعة، وعيزاكم كمان تريحوا الناس ومتعقدوش الدنيا عليهم في الورق والمستندات عايزين نبسط ونسهل عليهم في كل الخدمات وخاصة التصالح" .

وزيرة التنمية المحلية توجه بضرورة الاهتمام بملف النظافة ورفع كافة الإشغالات

وخلال الجولة وجهت وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس المدينة بضرورة الاهتمام بملف النظافة ورفع كافة الإشغالات الموجودة في نطاق مقر المركز وعلي الأسوار الخارجية بالإضافة إلى الاهتمام بالشكل الجمالي والنظافة في مقر مجلس المدينة ليكون في صورة حضارية أمام المواطنين المترددين لقضاء مصالحهم اليومية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بالتواجد في مقر مركز المدينة علي مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض علي الوزيرة، بالإضافة إلي حصر الاحتياجات اللوجيستية المطلوبة لعدد من الإدارات بالمركز التكنولوجي والإدارات الأخري من أجهزة كمبيوتر وطابعات وغيرها لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين .

وزيرة التنمية المحلية تتفقد عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية عددًا من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وخاصة المواقف والأسواق .

واستمعت وزيرة التنمية المحلية إلي عرض من الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مجلس المدينة إلي معدلات تنفيذ عدد من المشروعات وخاصة في مجال الصحة والتعليم وخدمات البنية الأساسية ومشروعات الإدارة المحلية (الأسواق والمواقف وغيرها) .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية رئيس مجلس المدينة بضرورة المتابعة اليومية للمشروعات التي لم يتم تسليمها، وتشكيل لجنة بالمركز للانتهاء من أعمال التسليم لسرعة الانتهاء من مختلف المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين والتى ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات خاصة الخدمات الصحية ومشروعات الادارة المحلية من الأسواق والمواقف.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية مراجعة أعمال استلام المشروعات المنفذة من الجهات التنفيذية بمركز ومدينة الصف وتلافي أي ملاحظات قبل الاستلام النهائي ودخول تلك المشروعات الخدمة أمام المواطنين.

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية توجه بضرورة طرح مشروعات المواقف والأسواق الجديدة

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، بضرورة طرح مشروعات المواقف والأسواق الجديدة التي تم إنشاءها في إطار المبادرة الرئاسية علي بعض شركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل لضمان الحفاظ عليها وحسن تشغيلها.

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