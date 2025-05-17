وزيرة التنمية المحلية: انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 37 غدا بسقارة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي رقم (37) بمركز التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة المتكاملة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للمواطنين، وينشر “الموجز” التفاصيل كاملة خلال التقرير التالي.

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبي يتضمن تنفيذ 3 برامج تدريبية متنوعة تستهدف 150 متدربًا من القيادات والعاملين بالمحليات، وتشمل مجالات نظم المعلومات الجغرافية، وإدارة الأزمات، والشؤون المالية والتعاقدات، لمواكبة التطورات التكنولوجية والإدارية الحديثة وتعزيز كفاءة الجهاز التنفيذي بالإدارة المحلية.

وزيرة التنمية المحلية تكشف عن فعاليات الأسبوع التدريبي الـ 37 بسقارة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج الأول يتناول "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS"، ويُنفذ على مدار أسبوعين متتاليين، ويستفيد منه 30 متدربًا تم اختيارهم وفقًا لاختبارات تحديد المستوى.

وزيرة التنمية المحلية

وتابعت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج الثاني يتضمن "تنمية مهارات القيادات في إدارة الأزمات والفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات"، و يستهدف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ويُنفذ بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا وإدارة الأزمات بالوزارة، ويستفيد منه 30 متدربًا.

واستطردت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج الثالث يأتي تحت عنوان "الشؤون المالية والتعاقدات"، ويستهدف 50 متدربًا من العاملين بالشؤون المالية والتعاقدات، وذلك في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظات.

وزيرة التنمية المحلية: مقابلات لاختيار عدد 35 مدربًا جديدًا

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم كذلك خلال فعاليات الأسبوع الـ37 بالخطة التدريبية عقد لجنة مقابلات يوم الاثنين الموافق 19 مايو 2025، لاختيار عدد 35 مدربًا جديدًا لتحديث سجل المدربين المعتمدين بمركز سقارة، بما يعزز من جودة وكفاءة المنظومة التدريبية.

وزيرة التنمية المحلية

مساعد وزيرة التنمية المحلية: استمرار مركز سقارة في تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي استمرار مركز سقارة في تطوير منظومة التدريب للعاملين بالمحليات وتنوع الشرائح المستهدفة من برامج التدريب بمختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية ومواكبة التكنولوجيا لرفع كفاءة العاملين بالمحليات، وإكسابهم مهارات و مؤهلات جديدة، و إتاحة الفرصة لهم للتطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهنى وبما يضمن استدامة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

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