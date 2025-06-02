عاجل.. انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 2.5 مليار دولار في مارس

عجز الميزان التجاري.. أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض كبير في قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر مارس 2025 بنسبة 38.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهو ما يعكس تطورًا إيجابيًا في أداء التجارة الخارجية لمصر.

وينشر الموجز في السطور التالية تفاصيل بيان جهاز الإحصاء حول عجز الميزان التجاري في مصر خلال مارس 2025

عجز الميزان التجاري يتراجع إلى 2.5 مليار دولار

أوضح جهاز الإحصاء في نشرته الشهرية الصادرة اليوم الإثنين 2 يونيو 2025، أن قيمة عجز الميزان التجاري خلال مارس 2025 حوالي بلغت 2.50 مليار دولار، مقابل 4.09 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024، وهو ما يعكس جهود الدولة في تحسين الصادرات وتقليل الواردات.

صادرات مصر

4.62 مليار دولار صادرات مصر في مارس

سجلت قيمة الصادرات المصرية في مارس 2025 نحو 4.62 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار في مارس 2024، ويعكس هذا الارتفاع قوة الصادرات المصرية في عدد من القطاعات الحيوية.

أبرز السلع التي ساهمت في زيادة الصادرات

تعود هذه الزيادة إلى ارتفاع صادرات عدة منتجات، أبرزها:

منتجات البترول بنسبة 6.3%.

الملابس الجاهزة بنسبة 27.7%.

عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 19.5%.

البقول الجافة بنسبة 35.2%.

تراجع محدود في بعض الصادرات

ورغم الأداء القوي، إلا أن بعض السلع شهدت انخفاضًا في صادراتها خلال مارس 2025 مقارنة بمثيلتها في العام الماضي، وأهمها:

الفواكه الطازجة بنسبة 17.3%.

الأسمدة بنسبة 9.9%.

لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1%.

البطاطس بنسبة 15.2%.

الواردات المصرية تتراجع بنسبة 10%

أشار البيان إلى انخفاض الواردات المصرية بنسبة 10.0% خلال مارس 2025، لتسجل 7.12 مليار دولار مقارنة بـ 7.91 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، وذلك نتيجة تراجع واردات بعض السلع مثل:

منتجات البترول بنسبة 2.9%

مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 41.8%

القمح بنسبة 44.8%

الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%

ارتفاع في واردات الغاز والبترول الخام

في المقابل، ارتفعت واردات بعض السلع مقارنة بعام 2024، أبرزها:

الغاز الطبيعي بنسبة 176.1%.

البترول الخام بنسبة 366.8%.

الخشب ومصنوعاته بنسبة 27.8%.

خيوط من ألياف نباتية أو صناعية بنسبة 8.7%.

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