محافظ سوهاج: سوهاج على خريطة الاستثمار بقوة ونعمل علي تشغيل المشروعات الإنتاجية المتوقفة وخفض أسعار السلع

محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج لـ الموجز : نحرص على اختيار قيادات بلا أي شُبهات.. وسوهاج على خريطة الاستثمار بقوة.. تطوير المرافق العامة وإنشاء كورنيشات وحدائق مجانًا

أكد اللواء الدكتور عبد الفتاح نور الدين سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة تشهد طفرة في عدد من المشروعات التنموية والخدمية، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 4 كورنيشات جديدة ضمن خطة موسعة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، كما أعلن عن افتتاح عدد من الحدائق العامة التي ستكون متاحة مجانًا أمام الأهالي.

خفض الأسعار وتفعيل الرقابة على الأسواق

وأشار المحافظ عبد الفتاح سراج إلى أن المحافظة اتخذت عدة خطوات حاسمة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، من خلال الرقابة اليومية والتواصل المستمر مع الجهات المعنية، موضحًا أن هذه الجهود أثمرت عن انخفاض ملموس في أسعار السلع الأساسية، حيث لم يتجاوز سعر كيلو اللحمة 310 جنيهات في بعض المنافذ، بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض بين 120 و155 جنيهًا، مؤكدًا استمرار منافذ "حياة كريمة" في تقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

جولات ميدانية لخدمة المواطن وليس للشو الإعلامي

لقاء محافظ سوهاج

وأوضح محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية لا تستهدف مجرد الظهور الإعلامي، بل تهدف إلى التفاعل المباشر مع المواطنين، ورصد المشكلات على أرض الواقع، وتفعيل الأجهزة الرقابية مثل التموين وحماية المستهلك لمحاسبة كل من يتجاوز أو يضر بمصلحة المواطن.

لقاء محافظ سوهاج

الوضع الأمني في تحسن ملحوظ

كما لفت إلى أن الوضع الأمني في المحافظة أصبح أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات الماضية، موضحًا أن "الأمن شعور قبل أن يكون تواجدًا"، وهو ما أصبح ملموسًا لدى المواطن السوهاجي.

دعم الاستثمار وتشغيل الأصول الراكدة

وفي ملف الاستثمار، أكد سراج أن المحافظة وضعت ملف المستثمرين على طاولة الأولوية، مشيرًا إلى أنه تم إنهاء مشكلات العديد منهم من خلال حلول عاجلة، مع استغلال الأصول الراكدة وتحقيق نهضة استثمارية تتماشى مع توجيهات القيادة السياسية.

الصحفيين النقابيين مع محافظ سوهاج

وأضاف أن محافظة سوهاج نجحت في تحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية في معدلات الاستثمار خلال الأشهر الستة الماضية، رغم أنها لم تكن على خريطة الاستثمار في السابق.

لقاء محافظ سوهاج

معايير اختيار القيادات التنفيذية

وشدد المحافظ على أنه يحرص عند اختيار القيادات التنفيذية على معيارين أساسيين، أولهما السمعة الطيبة وخلو السجل من أي شُبهات أو مخالفات، والثاني هو القدرة على تنفيذ السياسة العامة للمحافظة التي تقوم على التواجد الميداني والتطوير الدائم.

لقاء محافظ سوهاج

التعامل الإنساني مع الباعة الجائلين

وفي لفتة إنسانية، أشار إلى ضرورة التعامل مع الباعة الجائلين بطرق قانونية تحافظ على مصدر رزقهم، بدلًا من مصادرة بضائعهم، مؤكدًا أن نظرته تنصب دائمًا على المواطن البسيط واحتياجاته.

تشغيل مشروعات إنتاجية ودعم الثروة الداجنة

كما كشف عن إعادة تشغيل عدد من المشروعات الإنتاجية، خاصة في مجال الثروة الداجنة، موضحًا أن هناك جهودًا مستمرة لتوفير أعلاف بديلة وضمان استقرار السوق المحلي.

محافظ سوهاج مع اللجنة النقابية

لقاء مع اللجنة النقابية للصحفيين

يُذكر أن لقاء المحافظ بأعضاء اللجنة النقابية للصحفيين ناقش 6 ملفات رئيسية، وحضره كل من خالد حسن رئيس اللجنة، وعدد من أعضاءها، بالإضافة إلى محمد فتحي مدير قطاع مكتب المحافظ، ومحمد كامل مدير الإعلام والعلاقات العامة.

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